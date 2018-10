Järvenpää

Kulttuurikaupunki Järvenpää saa omatoimikirjaston – ”Toiminta nojaa yhteisölliseen vastuullisuuteen”

Järvenpäässä

Järvenpäässä

Kirjaston

kaupunginkirjaston yhteyteen avataan vuonna 2019 omatoimikirjasto. Tilat itsepalvelukirjastolle on tarkoitus muodosta kaupunginkirjaston nykyisistä aulatiloista ja lehtisalista samalla, kun kirjaston tiloja uudistetaan.Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, ettei omatoimikirjasto lyhennä kaupunginkirjaston nykyisiä palveluaikoja. Sen tarkoitus on lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää itsenäisesti tiettyjä kirjaston palveluita muun kirjaston ollessa suljettuna.”Tavoitteena on, että omatoimikirjasto olisi avoinna vuoden jokaisena päivänä. Omatoimikirjaston päivittäiset aukioloajat määritellään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan”, kaupungin tiedotteessa todetaan.konseptia ollaan vasta muodostamassa, mutta tyypillisesti itsepalvelukirjastossa voi lainata omatoimikokoelmasta, palauttaa, noutaa varauksia, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä tai kokoustaa. Käytettävissä on myös langaton verkko.Omatoimiaikana kirjaston tilassa ei ole henkilökuntaa, mutta tiloja valvotaan teknisesti muun muassa kulunvalvonnalla ja kameroin. Kirjaston itsepalvelutiloihin pääsee sisään kirjastokortilla ja tutulla kirjaston tunnusluvulla, joka on käytössä automaateilla ja verkkokirjastossa.Tiedotteessa todetaan, että ”omatoimikirjaston toiminta nojaa myös yhteisölliseen vastuullisuuteen”.Omatoimikirjasto tulee olemaan kaikkien Kirkes-kirjastojen asiakkaiden käytössä.asiakkaat on haluttu mukaan omatoimikirjaston suunnitteluun. Verkossa ja kirjaston aulatilassa on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja antaa palautetta 7. marraskuuta asti.Tiistaina 30. lokakuuta kello 18.00–19.30 kirjaston Tyyni Tuulio -salissa järjestetään asukasilta, jossa keskustellaan omatoimikirjastosuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta.