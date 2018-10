Järvenpää

Järvenpään nuoriso­valtuusto­vaaleihin ei saatu tarpeeksi ehdokkaita – ”Mainostamisessa ja rekrytoinnissa olla

Järvenpäässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorisovaltuusto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorisovaltuustovaalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerro HS:lle Järvenpäästä

Tilaa HS Järvenpää -uutiskirje sähköpostiisi

Tarkennus 25.10. kello 13.40: Lisätty tieto, että koko rikostutkinnassa, ei vain poliisitoiminnassa, haetaan rajoja sille, mitkä tapaukset kannattaa tutkia. Arvioinnissa otetaan huomioon koko oikeusprosessin kustannukset.