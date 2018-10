Teijo Lahtea väheksyttiin, kun hän kavereineen yritti tuoda elävää musiikkia pikkukaupunkiin – Nyt päättäjät ylpeilevät hänen saavutuksellaan

Järvenpää

Teijo Lahtea väheksyttiin, kun hän kavereineen yritti tuoda elävää musiikkia pikkukaupunkiin – Nyt päättäjät y

Järvenpään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järvenpäässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuman

Onnistunut

Vuonna

Puistoblues

Kuten

Kerro HS:lle Järvenpäästä

Tilaa HS Järvenpää -uutiskirje sähköpostiisi

Tarkennus 25.10. kello 13.40: Lisätty tieto, että koko rikostutkinnassa, ei vain poliisitoiminnassa, haetaan rajoja sille, mitkä tapaukset kannattaa tutkia. Arvioinnissa otetaan huomioon koko oikeusprosessin kustannukset.