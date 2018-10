Poliisi: Näin helposti tunnistat ja poistat pankkikortteja kopioivan urkintalaitteen – Korttipetokset nousivat taas ilmiöksi Helsingin seudulla

Järvenpää

Poliisi: Näin helposti tunnistat ja poistat pankkikortteja kopioivan urkintalaitteen – Korttipetokset nousivat

Juuri nyt

Järvenpäässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenkunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juntunen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan poliisi

Kerro HS:lle Järvenpäästä

Tilaa HS Järvenpää -uutiskirje sähköpostiisi