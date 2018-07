Kauhajoki

Chihuahua antoi karhulle lähdöt, kun koirat kohtasivat suurriistaa petotestissä

Kauhajoki.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monia

Julkisuudessa

Sorvo

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.