Kauhajoki

Hyypän Mukavat treenaa aivoja – muistiyhdistys madaltaa mukaantuloa nimellä, joka ei viittaa muistihäiriöön

Kauhajoki.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ryhmissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=liisa+antila

https://www.hs.fi/haku/?query=eeva-riitta+konno

https://www.hs.fi/haku/?query=mirja+ollila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.