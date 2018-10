Kauhajoki

500 vuotta vanhat säännöt toimivat yhä – shakki kehittää lasten tarkkaavaisuutta ja ongelmanratkaisukykyä

Kurikka.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monipuolinen peli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Shakkitietoutta koululaisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perusasiat ensin

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.