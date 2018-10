Kauhajoki

Laulaa kuin enkeli – Timo Kotipellon ura käynnistyi Kauhajoen evankeliselta opistolta

Kauhajoki.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Crater Rock

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levyllä orkesteriversioita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.