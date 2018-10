Kauhajoki

Seikkailukerhossa ei kilpailla – ”Kaikki lapset eivät kestä kilpailutilanteita ja häviämistä”

Kauhajoki

”Kerho on

Seikkailukerhossa

vastapainoa kilpailullisuudelle, jota on maailmassa aika paljon. Tämä kerho on kuin saareke, jossa saa olla ilman vertailua, että onko joku nopeampi tai taitavampi. Yritämme aina huomioida sen, että tekemiset ovat tasavertaisia ja sellaisia, ettei niihin vaadita erityistaitoja. Sen vuoksi erityislapsetkin viihtyvät täällä hyvin”, nyökytteli kerhon vastuuohjaajaHän työskentelee koulukeskuksessa erityisluokanopettajana.”Kaikki lapset eivät kestä kilpailutilanteita ja häviämistä. Kerhossa vältämme raivotilanteita sillä, ettemme tee kilpailuhenkisiä leikkejä. Ulkopelitkin suunnittelemme niin, ettei kukaan jää leikistä pois. Kaikki saavat olla niissä koko ajan mukana.”Anttila sekä apuohjaajatjamainitsivat sellaisiksi ulkopeleiksi polttopallon ja hedelmäsalaatin.”Hedelmäsalaatissa annetaan jokaiselle lapselle kortti, jossa on jonkun hedelmän kuva. Jos ohjaaja huutaa vaikka banaanin, ne, joilla on kortissaan banaanin kuva, siirtyvät senhetkisestä paikastaan toiseen kohtaan. Jos ohjaaja sanoo sanan hedelmäsalaatti, sitten pitää jokaisen liikkua.”käy keskimäärin viikoittain noin 30 lasta. Aikuisia apuohjaajina auttavat muutamat nuoret. Krista Viillos on 17- ja Madeleine Lautamäki 14-vuotias.”Kävin pienenä täällä helluntaiseurakunnassa pyhäkoulussa ja kun nuorin veljeni tuli tänne seikkailukerhoon, tulin katsomaan millaista toiminta on. Minulle tuli nopeasti tunne, että on mukavaa toimia ohjaajana. Lapset saavat kerhossa uusia ystäviä. Täällä ei kiusata ketään”, Lautamäki mainitsi.Viillos kävi seikkailukerhossa muutaman vuoden ennen kuin aloitti apuohjaajana nelisen vuotta sitten.”Kysyin itse, että voinko kerhoiän ylitettyäni tulla ohjaajaksi. Ohjaajatoiminta on mukavaa ja se on yleisesti hieno asia, kun lapsille on järjestetty tämänlainen kerho. Aluksi on hartaus ja silloin katsomme, että kaikki lapset keskittyvät. Jos joku on rauhaton, meistä apuohjaajista joku menee hänen viereensä istumaan”, kertoi parturi-kampaajaksi opiskeleva Viillos.Mininäytelmässä kerrottiin profeetta Joonasta, joka on kalan vatsassa.”Meistä aikuisistaoli Joona ja minä merikapteeni. Kaikki lapset olivat merimiehiä. Sitten he saivat mennä eri toimintapisteisiin. Yksi niistä on ulkona. Sisällä voi tehdä eri kerhokertoina erilaisia juttuja. Nyt voi olla vaikka pallomeressä tai voi tehdä rakentelujuttuja tai jotain muovailuvahalla”, vastuuohjaaja Marjukka Anttila esitteli.Yhdellä toimintapisteellä voi myös herkutella. Silloin tällöin on retkiäkin.”Ennen syyslomaa teimme linja-autoretken Kyrönkorven laavulle.”