Selkävaivaisetkin voivat pelata bocciaa – ”Saa kuntoilla ja heittää toisten kanssa huumoria”

monia pitkäaikaisia boccian pelaajia. Lajia voi harrastaa kahdesti viikossa leirikeskus Asuulissa ja perjantaisin tennishallissa.”Tennishallissa olevien harjoitusten vuokrat kustannetaan kaupungin erityisliikunnan määrärahoista. Boccia on laji, jota voivat tasavertaisesti harrastaa kaikenikäiset ja esimerkiksi pyörätuolissa olevat. Selkävaivaisetkin voivat heittää palloa istualtaan, mainitsi, joka vastaa perjantaisin olevasta bocciakerhosta.Lajia pelataan yksilö-, pari- ja joukkuekilpailuina. Boccia on varta vasten suunniteltu siten, että se soveltuu niin eriasteisesti vammaisille kuin myös vammattomille. Lajissa käytetään valkoisen maalipallon lisäksi 12 pelipalloa, joita on kahta eri väriä. Ne ovat noin pesäpallon kokoisia. Tarkoituksena on saada oma, parin tai joukkueen pelipallo tai -pallot mahdollisimman lähelle maalipalloa, jota saa myös siirtää siihen osumalla. Palloa voidaan aloituspaikasta heittää, vierittää, työntää tai potkaista pelikentälle.kenttä on kuusi metriä leveä ja 10 metriä pitkä. Ulkokenttä on viisi metriä pidempi. Ulkona lajia pelataan tasaisella kentällä hiekka-alustalla tai keinohiekkaisella nurmialustalla.”Kilpailuissa erilaisia ovat niin pallosarjat kuin olosuhteet. On tärkeää huomioida asioita kentällä, kun siellä heittää ensimmäiset heitot. Ulkona pallon kulkuun voivat vaikuttaa muun muassa tuuli ja pienet epätasaisuudet. Tässä lajissa saa tehdä pelatessa aivotyötä, että mitä seuraavaksi tekee ja mihin heittää”, miettivät Heino Karhu ja Kauhajoen Invalidit ry:n sihteeriTennishallissa lajia heidän kanssaan pelasi kymmenisen muuta ihmistä.”Olen harrastanut bocciaa noin 12 vuotta. Minulla on yhä sellainen vika, etten heitä siihen paikkaan minne meinaan”, virnistiHän harrastaa bocciaa myös Asuulissa.”Tässä lajissa saa kuntoilla ja heittää toisten kanssa huumoria, joka on tärkeä asia. Olin kuin murheen varjossa, kun en saanut pelata pariin viikkoon. Pyrin tulemaan harjoituksiin aina silloin, kun en ole kotona hyötykäytössä”, Piispanen naurahti kotitöihin viittaavan vitsin.yhdistysten väliseen boccian haastekilpailuun osallistui Asuulissa Kauhajoen Eläkkeensaajat ry:n, Eläkeliiton Kauhajoen Yhdistys ry:n ja Kauhajoen Invalidit ry:n jäseniä.”Siitä olen iloinen, että kaikki tulevat toimeen kaikkien kanssa. Ei ole lajittelua. Olemme boccian pelaajia, eikä ole väliä kuuluuko mihin yhdistykseen”, Karhu mietti.Hän ja Kuusela kuvailivatjakilpailuhirmuiksi.”Jotkut muualla asuvat toivovat, ettei heidän tarvitsisi pelata kauhajokelaisia naisia vastaan”, miehet myhäilivät.Viime huhtikuussa Teuvalla järjestettiin Eläkeliitto ry:n valtakunnalliset Suomen mestaruuskilpailut. Siellä naisten sarjassa oli 10 joukkuetta. Mestaruuden taituroi kauhajokelaiskolmikko Hakola, Köykkä ja Pirkko Virtanen. Köykkä kertoi harrastaneensa lajia 12 ja Hakola neljä vuotta. Viimeisen vuoden aikana he ovat osallistuneet noin 20 kilpailuun. Niistä kuusi on päättynyt heillä voittoon ja 12 hopeaan tai pronssiin.”Kisoissa neljä parasta saa pisteitä. Pohjanmaan alueen kisoissa on tänä vuonna saanut pisteitä 40 naista, 36 miestä ja kahdeksan vaikeavammaiseksi luokiteltua”, Pekka Kuusela taustoitti.