Santeri Laine nyrkkeili Tammer Turnauksessa hopeaa

Laine voitti

norjalaisenkaikin tuomariäänin 5-0, mutta finaalin hän hävisi itävaltalaiselle5-0. Kauhajokelainen otteli 81-kiloisissa. Useimmiten Laine on ollut 75-kiloisissa.”Turnaushopeaan olen tyytyväinen, mutta en suoritukseeni finaaliottelussa. Minulla oli siinä jostain syystä ylilatausta. Pystyin hallitsemaan keskikehää, mutta jotenkin lyöntini eivät lähteneet kunnolla. Dzambekov oli näppärä jätkä. Hän pystyi puolustamaan sen verran hyvin, että hän pääsi ohjaamaan monta hyökkäystäni sivuihin”, Laine selvitti.Hän kertasi myös Shamilovia vastaan käymäänsä matsia. Norjalainen on kaksinkertainen Pohjoismaiden mestari. Ottelun toisessa erässä norjalaiselle laskettiin lukua.”Eka erä oli tasaisempi kuin kaksi muuta, joita hallitsin. Olin avauserässäkin Shamilovia aktiivisempi ja sain häneen selviä osumia. Kolmannessa erässä hänellä loppui kunto ja pystyin viemään häntä oikeastaan miten vain halusin, sain selviä osumia ja prässäsin”, Laine muisteli.Tammer Turnausta 19-vuotias Laine otteli ensimmäisen kerran 81-kiloisissa syyskuussa. Silloin hän voitti Kauhajoen Kamppailu-urheilijoiden järjestämässä tapahtumassa Kuortaneen Kunnon”Oli mahtava otella Kauhajoella. Pikkupojasta asti olen ollut KKU:ssa ja olen saanut mennä salille harjoittelemaan niin kuin haluan. Se on ollut minulle kuin toinen koti. Kiitos siitäja. Mikko Lehtinen otti minut alun perin mukaan ja valmensi”, Laine taustoitti.Keväästä 2016 lähtien häntä on valmentanut”Olemme nyt tehneet hommia yhdessä parisen vuotta ja tulosta on tullut. Tänä vuonna minulla on vielä ottelu Suomi-Ruotsi -nyrkkeilymaaottelussa. Olen huhtikuusta lähtien ollut armeijassa Santahaminassa urheilukoulussa. Olen sielläkin saanut treenata hyvin, ja olen kehittynyt. Todennäköisesti palaan 75-kiloisten sarjaan ensi vuonna.”Debyyttimatsinsa 2011 otellut Laine on urallaan voittanut kaksi SM-mitalia nuorissa ja 2017 aikuisten SM-kultaa.