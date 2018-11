Kauhajoki

FC Päntäne järjesti gaalaillan – syrjäkylän jalkapallojoukkue liikuttaa koko yhteisöä

Kauhajoki.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viitamäki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Homman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pieni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauhajoella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juhla

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.