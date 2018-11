Kauhajoki

Omin käsin näpertely pitää suosionsa – Kauhajoella kurkisteltiin jo jouluun

Kauhajoki.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käsillä tekeminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapset joulun tekevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pesistytöt asialla

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.