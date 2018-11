Kauhajoki

Kauhajokinen Milla Haahka edustaa Suomea arvostetussa bikini fitness -kisassa viikonloppuna Englannissa

Kauhajoki.

Haahka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bikini

Rakennusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haahka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevaisuudessa

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.