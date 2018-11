Kauhajoki

Harrastajat saattelivat Kauhajoen kulttuurisihteerin eläkkeelle

Kauhajoki

Kauhajoen

Kriuhnaasukylä haussa.

Kansainvälisyyttä.

kulttuuritoimijoiden palaverissa maanantaina oli haikeutta, kun kulttuurisihteerioli kutsunut toimijat oman uransa viimeistä kertaa yhteen. Ala-Fossilla oli perjantaina viimeinen työpäivä. Virallisesti hän siirtyy eläkkeelle helmikuun ensimmäisenä päivänä. Työn jatkajasta ei hänellä vielä ainakaan ollut tietoa.Lähtötunnelmista huolimatta kokouksessa puhuttiin tulevan kevään kulttuuritapahtumasta, Kriuhnaasu-viikosta, joka on huhtikuun lopussa. Muutamana viime vuonna ei ole saatu mitään kylää tapahtuman nimikkokyläksi.ehdotti, että kulttuuria voitaisiin viedä jollekin kylälle ihan ex tempore, vaikkapa traktorin lavalla.pyydettiin välittämään viestiä Kainastolle, jos siellä innostuttaisiin järjestämään Kriuhnaasuun liittyviä tapahtumia. Kylässä olisi hyvät tilat erilaisia tilaisuuksia varten.Perinteisesti Kriuhnaasussa on ollut kuorojen konsertti, jossa kaivataan nyt uusia kuoroja järjestelyvastuuseen.lupasi olla yhteydessä kirkkokuoroon, jos se ottaisi vetovastuun kevään konsertista.kaipaa kulttuuriyhdistyksiin ja -toimijoiksi nuoria. Hän pyysi kertomaan nuorisovaltuustolle terveisiä, että uimahallin puisto olisi mainio paikka järjestää erilaisia tapahtumia.Kokoontumisessa oli mukanaLeader Suupohjasta. Hän esitteli Kiikarissa kansainvälisyys -hanketta, jolla pyritään edistämään yhdistysten kansainvälistymisen edellytyksiä. Suupohjassa on kansainvälisyystiimi, jossa ovat mukana ainakin Suomi-Puola -yhdistys, Suomi-Unkari -yhdistys sekä kuntien nuorisotoimet.– Tiimiin saa tulla lisääkin toimijoita, Mäki-Kala vinkkasi.Leader-yhdistys harkitsee myös kulttuurin teemahanketta ja haluaa yhteydenottoja niiltä yhdistyksiltä, joilla on mielenkiintoa vaikka lähteä opintomatkalle. Tukea voi saada enintään 10 000 euroa.miettikin, että naapurimaiden kuorofestivaalit voisivat olla yksi matkakohde.