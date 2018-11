Kauhajoki

Pro Kauhajoki -mitali annettiin Ne on -teatterille

Kauhajoki

Harrastajaryhmä

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

Ne on -teatteri pokkasi perjantaina Pro Kauhajoki -mitalin kaupunginvaltuuston juhlakokouksessa. Mitalin saajan valitsi Kauhajoen hyvinvointijohtokunta. Saajaksi oli määritetty yhteisö tai yhdistys, joka on merkittävästi vaikuttanut kaupungin kulttuuri- ja muun sivistystoiminnan edistämiseen tai on merkittävästi ansioitunut maakunnan ja/tai koko maan sivistyselämässä.Ne on -teatterin sihteerisanoo itsekin miettineensä kulttuuritoimijoiden palaverissa, että kyllähän heidän ryhmänsä täyttäisi asetetut vaatimukset. Silti palkinto tuli yllätyksenä. Ryhmäläiset ehtivät viime tingassa noutamaan mitalin ennen perjantaisen näytöksen alkua. Ryhmä esittää parhaillaan Eila, Rampe ja huonot keenit -näytelmää Kauhajoella. Pirita Kuru sanoo, että yleisöä on ollut mukavasti ja esitykset ovat menneet hyvin.Puheenjohtajaaprikoi kiitospuheessaan, että kuinkahan he saavat illan näytöksen vietyä läpi.– Olemme kunniakkaassa seurassa, kun katsoo edellisen mitalin saajien listaa, hän totesi.Pro Kauhajoki -mitali on myönnetty 13 kertaa ja vain kerran aiemmin sen on saanut ryhmä. Vuonna 1994 se myönnettiin veteraanien perinnetalon toteuttajille. Mitalia on jaettu vuodesta 1993, epäsäännöllisin välein.Jäseniä Ne on -teatterissa on nelisenkymmentä, joista noin puolet toimii aktiivisesti. Teatteri on ollut toiminnassa vuodesta 1997. Se on esiintynyt Seinäjoen harrastajateatterikesässä ja Kuopion Kallavassa kolme kertaa. Vuonna 2011 ryhmä vieraili USA:ssa San Diegossa, FinnFest-festivaaleilla Joulupukki ja noitarumpu -näytelmällä.– Loppupään esityksissä on yleensä enemmän väkeä ja joskus käy niinkin, että paikkoja ei enää kaikille halukkaille riitä, joten kannattaa olla ajoissa asialla, antaa Kuru vinkkiä kaikille teatteriin menoa harkitseville.Hän sanoo, että meneillään olevaan näytelmäänkin on tulossa isoja ryhmiä tuleviin näytöksiin.