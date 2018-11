Kauhajoki

EKP:n lakimies ja Helsingin apulaispormestari ovat lähtöisin Kauhajoelta

Kauhajoki

Seminaarin alussa

Kauhajoella hyvää.

Yritykset avainasemassa.

Nuoret osallisiksi.

kolme Kauhajoella syntynyttä, elämässään menestynyttä henkilöä kertoivat, mitä Kauhajoki heille merkitsee. Kaikkien tervehdyksessä esiin nousivat yrittäjyys, urheilu ja Nummirock. Nesteen talousjohtajasanoi, että pohjalainen suoruus ja rehellisyys kantavat työelämässä. Hän muisteli Kauhajoella alkanutta suunnistusharrastusta.Laulajakertasi, että Kauhajoelta on noussut paljon muusikoita ja yhteistyöverkostoa on heidän kanssaan.– Eikä pohjalainen perkelementaliteetti ole huono., Rebelboost Oy:n toimitusjohtaja, kertoi pyörineensä vanhempiensa ja kavereidensa vanhempien firmojen markeilla ja oppineensa yrittäjyyttä jo lapsena.Terveisinä Kauhajoen nykyisille päättäjille Irina kehotti hyödyntämään jokea, kun se virtaa keskustassa.– Kauhajoen keskustahan ei varsinaisesti ole mikään ilo silmälle, hän naurahti.Mäki-Kala ja Kuusela olivat varmoja, että Kauhajoki on tulevaisuudessakin vetovoimainen paikkakunta. Kuuselan mukaan Kauhajoki on huippupaikka asua kaksikymppiseksi, mutta sen jälkeen menee sormi suuhun. Hän toivoisi Kauhajoen olevan joskus korkeakoulukaupunki. Koulutuksen tärkeyttä korosti myös Jyrki Mäki-Kala ja muistutti, että kuntalaisista on pidettävä huolta. Irina nosti esiin hyvät harrastusmahdollisuudet ja kehotti muistamaan lapsia ja nuoria.Paneelikeskustelun alussa panelistit kertoivat, mitä hyvää heidän mielestään Kauhajoella on. Juontajana toimi Helsingin apulaispormestari, joka myös on Kauhajoelta lähtöisin.Euroopan keskuspankin lakimieskertoi, että hänellä on erittäin hyviä muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta Kauhajoella. Erityisesti hän mainitsi luottamuksen ja turvallisuuden tunteen.Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustajamukaan Kauhajoki on turvallinen ja hyvä ympäristö varttua. Eduskuntatyötä varten kotipaikkakunta on hyvä tiedon lähde. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, lukiolainen Janita Mäkelä sanoi, että oppii varmaan myöhemmin arvostamaan Kauhajokea enemmän, mutta mainitsi hyvinä asioina koulun ja sen opetuksen tason sekä yhteishengen.Kometos Oy:n toimitusjohtajamukaan Kauhajoella on maataloudet mukaan lukien 1200 yritystä, mikä on paljon asukaslukuun suhteutettuna. Yritysten liikevaihdosta noin puolet tulee viennistä. Niemi mainitsi yhteisöllisyyden ja lukuisat yhdistykset. Niemi harrastaa moottoriurheilua, jolla hänen mukaansa on Kauhajoella erityisen hyvä harrastuspaikat.Pia Pakarinen kysyi Raimo Niemeltä, mikä saisi yritykset viihtymään Kauhajoella.– Täällä on sitä parempaa kateutta, jonka avulla pyritään tekemään parempaa kuin naapuri. Täällä on hyvä meininki ja yritysten työntekijätkin hakevat tulosta.Lasse Hautalan mukaan yrityselämään on satsattava, jotta kasvua saataisiin aikaan.Hautala myös ehdotti mietittäväksi, jos lukioon perustettaisiin jokin erikoistumislinja; vaikkapa musiikki- tai yrittäjäpainotteinen. Janita Mäkelä kiinnostui asiasta ja arveli, että se voisi olla hänen mahdollisten omien lastensa kannalta hyvä. Mäkelä toivoi, että nuoret otettaisiin mukaan päätöksentekoon ja että heitä informoitaisiin heitä koskevissa asioissa.Petra Schulze Steinen sanoi, että Kauhajoki näyttää Frankfurtista katsoen hyvältä.– Täällä ei tarvitse etsiä parkkipaikkoja. Eikä saksalaisessa tämän kokoisessa kaupungissa ole samoja harrastusmahdollisuuksia kuin Kauhajoella.Hän kehotti käyttämään EU:n aluerahoja hyödyksi ja palkkaamaan vaikka osa-aikaisen henkilön selvittämään eri rahoitusmahdollisuuksia.Raimo Niemi totesi, että nykyinen koulutus ei vastaa yritysten nykyistä tasoa. Koulujen ja koulutuksen siirtyminen pois Kauhajoelta ei ole hyvä.– Yrittäjyyteen tähtäävää koulutusta ei enää ole. Työvoimapula tulee olemaan yritysten kasvun este.