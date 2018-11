Kauhajoki

Apurahoja varten 15 000 euroa lisää

Kauhajoki

Rahastosta myönnetään

Lisensseistä kysymys.

apurahoja nuorille tieteen- ja taiteentekijöille.Kaupunkirahasto on perustettu vuonna 2001, kun Kauhajoesta tuli kaupunki. Silloin rahastoon sijoitettiin 100 000 markkaa eli noin 16 800 euroa. Valtuuston puheenjohtaja(kesk.) kiitteli kulttuurisäätiötä viisaasta sijoitustoiminnasta, sillä apurahoja on myönnetty jo 64 000 euroa.Valtuusto hyväksyi lisämäärärahan keskustelutta.Asialistalla ollut uusien Office-lisenssien hankkiminen vanhojen Microsoftin Office 2007 -lisenssien tilalle herätti pari kysymyspuheenvuoroa. Sosialidemokraattien valtuutetutjakysyivät, miksi ei ilmaisjärjestelmiä voida hankkia. Kuusiston mukaan nyt ollaan Bill Gatesin orjia. Kaupunginjohtajamukaan kokonaan uusiin ohjelmiin siirtyminen olisi kallista ja niiden sujuva käyttöönotto veisi aikaa.Valtuusto päätti hankkia koulupuolelle Office 365 -ohjelmiston ja muille hallintopuolen Office-toimisto-ohjelmaan tarvittavat käyttöoikeuslisenssit. Office 365 -ohjelmiston lisenssikustannukset laskutetaan kuukausittain. Toimisto-ohjelman lisenssien kertahankintakirjautuu tämän vuoden investointeihin. Lisenssin käyttöikä on neljä vuotta.