Kauhajoki

Vanhemmat askartelivat lastensa kanssa kodin ja koulun illassa

Luokkiin

oli tehty erilaisia työpajoja, joissa lapset vanhempineen saivat tehdä monenlaisia pieniä tehtäviä.pallotteli isolla jumppapallolla liikuntasalissa viisivuotiaanja tokaluokkalaisenkanssa. He olivat jo ehtineet menestyä tietovisassa.Yhteen luokkahuoneeseen oli kerätty monenlaisia luonnonmateriaaleja, joista sai rakentaa lasipurkkiin omanlaisensa asetelman. Ekaluokkalainenoli mukana isänsäkanssa.– Nämä ovat kivoja tempauksia, Kai Koivuniemi kiitteli.Osalla vanhemmista näkyi haavasiteitä eri puolilla kehoa. Ne kielivät siitä, että paikalla oli myös terveysasema. Siellä sai kuunnella potilaiden keuhkoja stetoskoopilla. Näin teki, jonka potilaana oli. Sairaanhoitaja ja koululaisen äitiohjasi toimenpidettä.Yhdessä luokassa sai kokeilla, miten syömäpuikkojen käyttäminen onnistuu. Luokan seinällä oli niiden maiden liput, joista koulussa on oppilaita. Kansallisuuksia on suomen lisäksi kymmenen muuta.Puutyöluokassa oli vilskettä, kun siellä tehtiin heijastimia. Opettajasanoi, että idea tuli siitä, kun useampi oli huomannut, että näin pimeällä kuljetaan ilman heijastimia.Ruokalan pöydässä ekaluokkalainennautti karkkeja, kun äitija isäjoivat kahvia. Ilta oli Vilman mielestä mukava ja äiti sanoikin, että tätä oli odotettu pitkään.