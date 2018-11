Kauhajoki

Ville Avantola on käynyt kovan koulun matkalla isyyteen

Kauhajoki

Pöydän päässä

Mitähän tästä tulee!

Rakkaus riitti.

Huoli on olemassa

Yhdessä.

kihertää touhukas pieni tyttö, joka saa isänsä jakamattoman huomion. Syöttötuolissa istuu vähän yli vuoden ikäinen, joka pistää nakkia ja leipää suuhunsa, mutta ei malta olla välillä leikkimättä ruoan kanssa. Isäohjaa kärsivällisesti lastaan, joka saa kuitenkin isän enemmän nauramaan tempuilleen kuin pahastumaan pöytään leviäviin murusiin.Ville japerheessä elettiin toista vuotta sitten onnellista aikaa - esikoinen oli tulossa. Nuoret valmistautuivat vanhemmuuteen ja hankkivat vauvalle kaikkea tarpeellista ja vähän tarpeetontakin, elämä tuntui ihanan hempeältä odotukselta. Yllättäen tapahtui jotakin odottamatonta ja seesteisen odotuksen tilalle tuli hätä ja huoli - vauva syntyy liian aikaisin.– Kyllä se tilanne pysähdytti. Minulla meni pasmat ihan sekaisin ja mietin vain, että miten se voi nyt jo tulla. Ensimmäinen ajatus oli, ettei se selviä, Ville Avantola nieleskelee pienokaistaan lempeästi katsoen.Ville Avantolan valmistautuminen isyyteen oli vielä aivan kesken, sillä vauvan laskettu syntymäaika oli 13.11.2017. Kuitenkin elokuisena viikonloppuna mies joutui viemään puolisonsa Seinäjoelle sairaalaan ja sieltä ambulanssi kiidätti siniset valot yössä vilkkuen odottavan äidin Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan.Vahvasta lääkityksestä huolimatta synnytystä ei saatu pysäytettyä ja supistukset vain jatkuivat. Lääkitys lopetettiin vähän ennen puoltapäivää ja väsynyt äiti nukahti. Samaisena elokuun kuudentena kello 16.14 syntyi tyttö, jolla oli painoa 850 grammaa ja pituutta 34 senttiä.– Olin mukana synnytyksessä. Porukkaa oli salissa paljon. Lapsi näytettiin minulle pikaisesti ennen kuin hänet vietiin keskosten tehohoitoon. Lääkäri selitti minulle asioita, mutta ne menivät täysin ohi, sillä olin aivan päästä pyörällä. Kun pääsimme myöhemmin käymään teholla ja näin mytyn siellä keskoskaapissa ajattelin ”Voi herrajumala, mitähän tästä tulee”, isä muistelee.Hetki, joka piti olla tuoreen isän onnellisin, toikin mukanaan suuren huolen ja jatkuvan pelon - jaksaisiko pieni tytär ponnistella ja pysyä hengissä? Tuosta hetkestä alkoi yli kolmen kuukauden sairaalassaolo, josta vauva taisteli hengestään kuusi ja puoli viikkoa Tampereella ja lopulta pääsi kotiin oltuaan vielä seitsemän viikkoa sairaalassa Seinäjoella.– Sinä aikana en miettinyt ollenkaan isyyttä, vaan ajatukset olivat koko ajan lapsessa ja siinä, että kunhan tästä selvittäisiin. Koko ajan kyti mielessä, mitä jos tässä käy huonosti? Siitä ajatuksesta ei päässyt mihinkään.Pelko oli jatkuvasti läsnä ja hetket, jolloin lapsen sydämen lyönnit heikkenivät ja lähes katosivat sekä tuli hengityskatkoksia, joista selvittiin herättelemällä ja muistuttamalla lasta hengittämään, ovat jääneet ikuisesti miehen mieleen. Oli kuitenkin jaksettava, jo puolisonkin vuoksi, joka oli sekä synnytyksestä että huolesta kipeä ja rikki. Pariskunta asui ensimmäisen kuukauden Tampereella hotellissa. Päivät kuluivat teholla ja yöllä yritettiin hetki levätä.– Parisuhde oli koetuksella, sillä olimme molemmat niin väsyneitä. Ei siinä paljoa nukuttu ja jokainen puhelinsoitto sai säpsähtämään. Tehohoidon henkilökunta oli mahtavaa. He hoitivat tilanteet rauhallisesti ja vaikka meitä pelotti, ei siellä lietsottu paniikkia. Mitään ennusteita ei myöskään annettu, vaan elettiin päivä ja hetki kerrallaan. Kun sain vauvan ensimmäisen kerran syliini, kyllä siinä itku tuli. Ei nämä kädet isot ole, mutta näihin neiti lähes mahtui, mies sanoo ja levittää kämmenensä.Pikkuinen tyttö haluaa pois syöttötuolista ja lähtee kepeästi askeltamaan lattialle. Musta koira haistelee tytön käsiä ja aivan kuin varoen hyörii tytön ympärillä. Leluauton piippaus naurattaa pientä pellavapäätä. Onko nyt kaikki hyvin?– Sitähän kaikki hokevat, että nyt on kaikki hyvin. Tavallaan näin onkin, meillä on nyt kaikki hyvin, vaikka alkuun ei ollut ollenkaan päivänselvää, että tyttö selviää. Taustalla on aina kuitenkin riski, että ennenaikaisuus tuo mukanaan ongelmia. Koko ajan joutuu herkemmin seuraamaan, milloin tulee flunssa tai ovatko keuhkot tarpeeksi kehittyneet ja onko odotettavissa astma tai jotain muuta ongelmaa. Huoli on edelleen olemassa, vaikka se onkin erilaista.Mikrokeskosen eli alle kilon painoisena syntyneen lapsen ollessa kyseessä, on olemassa iso riski, että lapsi on vammainen, mutta se mahdollisuus suljettiin heti syntymän jälkeisissä tutkimuksissa pois. Edelleen on olemassa mahdollisuus, että lapselle tulee kehityshäiriöitä esimerkiksi puheen tai keskittymiskyvyn kanssa.– Riskistä vammaisuuteen tai kehityshäiriöihin ajattelen niin, että Ninni on silti oma lapsi, enkä anna sellaisten ajatusten minua häiritä.Eteenpäin on menty ja vilkas tyttö on kehittynyt omalla vauhdillaan. Vuosi sitten isänpäivä sai oman merkityksensä Ville Avantolan elämässä, sillä Ninni Aino Amalia pääsi kotiin paria päivää aikaisemmin. Jäyhä pohjalaismies ei juhlista juurikaan perusta, mutta hän odottaa sitä aikaa, kun saa lapseltaan lahjaksi pienten käsien askarruksia.– Isänpäivästä on tehty kaupallinen hulabaloo. Minulle isyys tarkoittaa lapsen rakastamista, hoitamista, opettamista ja kasvattamista tähän maailmaan. Minä ajattelen sen niin, että jokainen päivä on isän päivä.Vapaapäivät isä viettää kallisarvoista aikaa tyttärensä kanssa ja haaveissa on tulevaisuudessa jakaa omat harrastuksensa lapsen kanssa.– Lattialla pyöritään ja leikitään. Välillä syödään ja otetaan päiväunet. Olisihan se hienoa, jos neiti innostuisi mikroautoilusta ja metsästyksestä, mutta sen näkee sitten, mitä hän itse haluaa harrastaa.