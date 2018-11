Kauhajoki

Koulutuskuntayhtymä etsii uutta biokaasukumppania

Kauhajoki

Kauhajoen biokaasulaitos

Kaasua ei tule luvattua määrää.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Biokaasuauto ja -traktori rakenteilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

on ollut toiminnassa toista vuotta. Kaasulaitoksen tuottamaa lämpöä on käytetty rakennusten lämmittämiseen ja sähköä varavoimana. Oppilaitoksen pihassa on myös kaasuautojen tankkauspiste.Maatalousoppilaitoksen koulutusjohtajaja Suupohjan biokonsepti -hankkeen projektipäällikkökertovat biokaasulaitoksen toimineen, vaikka mekaniikan ja ohjauksen osalta on ollut häiriöitä. Jyväskyläläisyritystä on reklamoitu häiriöistä, mutta sillä on ollut vaikeuksia saada takuukorjaukset tehtyä.– Laitoksesta tulee kaasua, mutta ei niin paljoa kuin on luvattu. Kuluvan vuoden aikana vaikeuksia on ollut ja olemme konkurssia ounastelleet, Lehtimäki sanoo.Koulutuskuntayhtymän omista riveistäkin löytyy osaamista laitoksen kunnossapitoon. Biokonsepti-hankkeen tavoitteena on kasvattaa alan osaamista alueella. Maatalousoppilaitoksen opiskelijat rakentavat paikallisten yritysten asiantuntijoiden avulla ja ohjauksessa biokaasuauton ja -traktorin.– Samassa yhteydessä Vaasan yliopisto tekee biokaasun päästömittauksia, jotka auttavat laitteiden kehitystyössä, Pekka Soini kertoo.Kaksikon mukaan etsinnässä on kuitenkin kotimainen kumppani, jonka kanssa biokaasulaitoksen ja -tankkauspisteen jatkokehittämistä.– Valtiovalta tulisi saada vahvemmin mukaan biokaasualan tuotekehitystyöhön, Lehtimäki sanoo.