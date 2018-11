Kauhajoki

Kauhajoen yrittäjät näkivät Jari Sarasvuon tarinan ja tapasivat Tuukka Temosen

Kauhajoki

Elokuvan aihe.

Mainettaan parempi.

Kauhajoen Yrittäjät ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) järjestivät viime maanantaina elokuvaillan Bio Marlonissa, missä esitettiinohjaama Valmentaja-elokuva. Elokuva kertoo yrittäjäelämäntarinan.Yrittäjien elokuvailta sai väen hyvin liikkeelle. Temonen oli itse paikalla kertomassa elokuvasta ja yrittäjyydestäkin, sillä mies on pyörittänyt tuotantoyhtiö Optipari Oy:tä jo 22 vuotta. Yritys tekee pääasiassa mainos- ja yritysviestintää sekä televisio-ohjelmia.– Elokuvatuotannot ovat yrityksen toimitusjohtajan kallis harrastus, Temonen naurahti.Miten Jari Sarasvuo valikoitui elokuvan aiheeksi? Temonen totesi, että oman yrittäjyyden kautta liike-elämä kiinnosti aiheena.– Suomessa on aika vähän tehty elokuvia liike-elämästä. Sarasvuo taas on tunnettu hahmo, josta on paljon materiaalia ja tietoa saatavilla.Valmentaja-elokuva on elokuvakriitikoiden parissa saanut ristiriitaisen vastaanoton. Osa kriitikoista on pitänyt elokuvaa hyvänä ja osa on lytännyt sen täysin.Toki elokuvaan on kohdistunut paljon ennakkoluulojakin, kun aiheena on ollut Sarasvuo. Tekijäkin on saanut niistä osansa, mutta olemme koittaneet tehdä viihdyttävän ja vauhdikkaan elokuvan, ohjaaja sanoi.Temosen elokuva oli kauhajokisesta kulmasta katsottuna mielenkiintoinen ja parempi kuin jotkut elokuvakritiikit ovat antaneet ymmärtää. Jari Sarasvuo on ollut kolmatta vuosikymmentä tunnettu julkisuuden hahmo, josta jokaisella on jonkinlainen mielipide.Elokuva antoi taustaa sille, mikä vimma on miestä eteenpäin ajanut niin julkisuudessa kuin yrityselämässäkin. Elokuvassa näkyy sekin, että vauhdin hurmassa yrittäjä voi tehdä virhearviointeja, eikä kaikilla yhteistyökumppaneilla ole aina vilpitön mieli, kun sopimuksia tehdään. Ja joskus on vain tunnustettava epäonnistuminen, eikä sitä pidä pelätä.