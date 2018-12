Kauhajoki

Mopolla jahtiin tai kalaan – Lasten innostusta luontoon ja eräilyyn kohennetaan yhteistyön voimin

Kauhajoki.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hauskaa ilman saalista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kipinä eräilyyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luonto lähelle arkea

Nuorille helpotuksia

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.