Suupohjassa hyviä retkeilykohteita

Suupohjan alueella

järjestettiin syksyn aikana luontoretkiä lähiluontoon. Retkien vetäjänä toimi luonto-opas. Retket suuntautuivat Kauhajoella Kauhanevalle ja Ikkeläjoen rantamaastoon, Karijoella Susivuorelle sekä Lauhanvuorelle. Ensimmäiselle Kauhanevan retkelle ilmoittautui niin paljon väkeä, että halukkaat jaettiin kahteen eri ryhmään. Kaikkiaan kävijöitä kaikilla syksyn viidellä retkellä retkillä lähes 200. Suosituimmat retket olivat niiden järjestäjän Suupohjan kehittämisyhdistyksenmukaan olivat Susivuoren ja Ikkelänjoen retket, joilla kummallakin patikoi noin 60 henkilöä. Lapsiakin oli retkillä mukana.Itsekin olin mukana kolmella retkellä. Mieleenpainuvimpia olivat pimeällä kuljettu metsäreitti Ikkeläjoen rannoilla ja huikaisevan kauniissa auringonpaisteessa kävelty Kauhanevan reitti. Pimeässä oli hauska seurata jonossa vilkkuvia otsalamppuja. Kauhanevalla taas aisti syvän hiljaisuuden.Palaute on Takamäen mukaan ollut tosi hyvää.– Tällaisia retkiä on kovasti toivottu. Osa kohteista on ollut porukalle outoja eli niissä ei ole tullut käytyä aiemmin. Suurin syy osallistua on ollut se, että mennään yhdessä. Monikaan ei yksin uskalla tai osaa mennä. Lisäksi on kiva kuulla opastusta eli kohteen historiaa sekä tietoa kasveista ja eläimistä.Liikunta luonnossa kiinnostaa ihmisiä, luonnon terveysvaikutukset ja yhdessä porukalla meneminen lisää osallisuutta ja kannustaa lähtemään retkille.– Osa retkelle lähtijöistä on ollut kaikilla järjestämilläni retkillä mukana, osa tulee yksittäisiin, itselle oudompiin kohteisiin.Ensi vuonna retkiä jatketaan alkukeväästä, kelien mukaan.– On suunniteltu Hyypänjokilaaksoa, Katikan kanjonia, Jurvan Levanevaa ja Pässilän maastoa, myös Teuvan Parran suunnalla on ajatusta käydä, sanoo Takamäki.