Käsittelemättömät tunteet johtavat monenlaisiin ongelmiin – Vertaistukiryhmät auttavat kokemusten ja tunteiden käsittelyssä

Kauhajoki

Käsittelemättömät tunteet johtavat monenlaisiin ongelmiin – Vertaistukiryhmät auttavat kokemusten ja tunteiden

Tammikuun lopulla

Tunteiden käsittelyä.

Eroryhmä.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

alkaa uusi Matkalla muutokseen -ryhmä, jota vetävätja. Naiset ovat pitäneet vastaavia ryhmiä vuodesta 2016.Ryhmä kokoontuu kaikkiaan 12 kertaa tiistai-iltaisin.– Ensimmäinen kokoontuminen on tutustumiskerta, jonka jälkeen voi päättää, jatkaako ryhmässä, Kiukkonen kertoo.Ryhmästä voi olla apua niille, jotka tahtovat käydä läpi elämän mukanaan tuomia kokemuksia. Jos niiden aiheuttamia tunteita ei ole voinut aikanaan ilmaista, ne jäävät muistiin ja jossain vaiheessa pyrkivät tulemaan tietoisuuteen. Käsittelemättömät tunteet voivat aiheuttaa uupumusta, ahdistusta, pelkoa tai masennusta, riippuvuuksia ja vaikeuksia ihmissuhteissa. Ryhmässä opetellaan puhumaan totta omista kokemuksista ja tunteista.– Ryhmään voi tulla kuka tahansa, joka pohtii, miksi olen tällainen ja käyttäydyn näin, sanoo Marja-Liisa Kiukkonen.Jokaisessa kokoontumisessa on oma aiheensa, josta vetäjät pitävät ensin alustuksen ja sitten ryhmäläiset saavat pienryhmissä kertoa omista kokemuksistaan. Jokaiselle on varattu samanmittainen aika, mutta pakko ei ole puhua mitään.– Muut kuuntelevat, mutta eivät kommentoi tarinoita, kertovat naiset.Ryhmässä työskentelyssä on apuna Toiveena sisäinen paraneminen -työkirja.Toiminnan taustalla on Kauhajoen seurakunta, mutta uskoa ei tuputeta. Vetäjät tekevät tätä työtä vapaaehtoisina. Kumpikin on käynyt itse vastaavat ryhmätapaamiset, joten he osaavat asettua ryhmäläisten asemaan. Ryhmäläisiltä kerätty palaute on ollut positiivista.Matkalla muutokseen -ryhmä kokoontuu perhetupa Soffan tiloissa. Tähän asti ryhmät ovat olleet täysiä eli 12 henkeä.Hannele Peltoniemi pitää myös Erosta eteenpäin -ryhmää, joka kokoontuu kahdeksana keskiviikkoiltana. Periaate on sama kuin Matkalla muutokseen -ryhmässä eli jokainen kertoo oman erotarinansa ja kuuntelee muiden tarinoita. Tavoitteena on, että eron jälkeen löytää voimaa arjen jatkumiseen ja tulevaisuudessa on toivoa eronneenakin. Eroryhmään voidaan ottaa enintään viisi henkilöä.Kummankin ryhmätoiminnan perimmäisenä ajatuksena on olla sielunhoidollinen vertaistukiryhmä, jossa osallistujat saavat voimia toisiltaan.