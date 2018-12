Kauhajoki

Pikavippi voi johtaa talouskurimukseen – Pankinjohtaja lisäisi nuorten talousosaamisen koulutusta

Kauhajoki

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin

(EPOP) toimitusjohtajan Olli Tarkkasen mielestä alle 18-vuotiaiden nuorten talousosaamisen koulutusta tulisi lisätä toisen asteen kouluissa – lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Nykyisin ihmiset ja varsinkin nuoret tekevät nopeita kulutuspäätöksiä, eikä taloutta suunnitella pitkäjänteisesti, vuosien tai vuosikymmenten mittakaavassa, kuten aikaisemmin.– Nyt tehdään kulutuspäätös siinä hetkessä, vaikka sitä maksetaan sitten pitkällä aikavälillä. Oppilaitoksissa olisi hyvä lisätä talousasioiden opetusta. Pankit voivat olla siinä apuna kertomassa, miten omaa taloutta hoidetaan ja mikä on lainan merkitys.Tarkkanen on huolissaan kulttuurista, jossa nopeat kulutuspäätökset rahoitetaan kännykällä tai verkossa otettavilla pikavipeillä. Valtiovalta heräsi pikavippeihin jo vuosikymmenen alussa. Pikavippejä lähdettiin suitsimaan lailla, joka asetti vipeille korkokaton. Tätä ennen vippikorko saattoi nousta kolmi- tai nelinumeroiseksikin.Korkokatto on koskenut alle 2 000 euron vippejä ja se on ollut 50 prosenttia. Parhaillaan valmistelussa on lakiesitys, että korkokatto koskisi kaikkia vippejä ja se olisi 30 prosenttia.– Pikavippiyhtiöt ovat kiertäneet lainsäädäntöä niin, että korot ovat voineet olla jopa 200–300 prosenttia.Euroopassa ja Suomessa lainojen korot ovat olleet jo vuosia historiallisen alhaisia. Tarkkasen mukaan sen ennustaminen, milloin korot lähtevät nousuun, on vaikeaa. Ison-Britannian ero Euroopan unionista (Brexit) ja EU-maa Italian budjettialijäämä voivat vaikuttaa siten, etteivät korot nouse vielä pitkään aikaan. Suomessakin on viime vuosina markkinoitu asuntolainojen lyhennysvapaita, mutta maakunnallisen osuuspankin toimitusjohtaja ei lyhennysvapaista innostu.– Alhaisten ja jopa miinukselle painuneiden viitekorkojen myötä lyhennykset menevät pääosin pääomaan. Nyt ei kannata jättää asuntolainaa lyhentämättä. Olen aina ollut omistusasumisen puolestapuhuja, sillä oma asunto ja säännöllisesti lyhenevä asuntolaina kasvattavat ihmisten varallisuutta, hän muistuttaa.EPOP:n koko lainakanta on tällä hetkellä 1,2 miljardia euroa. Kotitalouksien osuus lainakannasta on 800 miljoonaa euroa, yritysten osuus 200 miljoonaa euroa ja maatalouden osuus 200 miljoonaa euroa. Seinäjoen jälkeen Kauhajoki on lainamäärillä mitattuna pankin toiseksi suurin konttori.– Kauhajoella ei väki lisäänny, mutta se on laajemman alueen elämisen keskus. Virkeänä seutukeskuksena se tulee olemaan maakunnallisesti tärkeä paikkakunta tulevaisuudessakin. Olemme omalta osaltamme luottavaisia, sillä tänne on myönnetty sata miljoonaa euroa enemmän luottoja kuin mitä täältä on talletuksia.Maatalouden ja maatilojen menestyksellä on iso merkitys paikkakunnan taloudelle, elinvoimalle ja muillekin yrityksille. Maataloudessa on eletty viime vuosina kannattavuushaasteiden aikaa. Tarkkanen myöntää, että ajat ovat olleet vaikeat.– Pankin johtoajatuksena on huolehtia elämisen edellytyksistä maakunnassa. Pyrimme huolehtimaan osaltamme myös yritysten ja maatalouden perusedellytysten säilymisestä myöntämällä lainaa järkeviin investointeihin. Kauhajoella lainoja on myönnetty hyvin yritys- ja maatalouspuolelle, hän sanoo.Etelä-Pohjanmaan Osuuspankilla on ollut oma konttori Kauhajoella kaksikymmentä vuotta. Osuuspankkiryhmä jakautui 1990-luvulla kahteen joukkoon eli nykyiseen OP-ryhmään ja paikallisosuuspankkeihin eli POP-ryhmään. Kauhajoella pääkonttoriaan pitää POP-ryhmän suurin pankki - Suupohjan Osuuspankki.Paikallispankkien joukosta siirtyi 2,5 vuotta sitten kuusi kappaletta takaisin OP-ryhmään, mutta suuria liikehdintöjä ei ryhmien välillä ole sittemmin tapahtunut. Olisiko POP-ryhmän muiden pankkien paluu takaisin OP-ryhmään mahdollista? POP-ryhmään kuuluu tällä hetkellä 26 paikallisosuuspankkia.– Kun muut pankit halusivat jatkaa kuuden pankin siirtymisen jälkeen, kunnioitan heidän päätöstään. EPOP:n tase vastaa kolmannesta koko POP-ryhmän taseesta, mikä kuvaa mittakaavaa. Pankit tarjoavat kuitenkin palveluita asiakkailleen kukin omista lähtökohdistaan, hän sanoo