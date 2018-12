Kauhajoki

Yrittäjyys merkittävä osa Kauhajoen 150-vuotista historiaa

Kauhajoki

Yksi teema-aihe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhimmat yritykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lama koetteli.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

oli yrittäjyys, josta kaupungintalolla luennoi. Yrittäjyys on ollut ja on kiinteä osa Kauhajoen historiaa. Ensin se nousi metsästä.– Metsiä käytettiin 1800-luvun alkupuolella lähinnä tervanpolttoon ja sitä tuotettiin tuhansia tynnyreitä, mutta vuonna 1900 enää vain 500 tynnyriä vuodessa. Ensimmäinen saha rakennettiin Nummikoskelle 1845. Särkikosken saha oli ensimmäisiä sahoja koko Suupohjassa, mutta se paloi 1868. Puun kysyntä kasvoi 1870-luvulla, jolloin hinnat nousivat ja sahoja perustettiin vähän joka puolelle. Vanhin saha oli 1876 Seppäseen rakennettu höyrysaha, joka oli ensimmäinen laatuaan koko Vaasan läänissä.Käsityöläisyys oli niin ikään voimissaan. Pyssyseppäoli taitava koneiden rakentaja, joka rakensi 40 sahan koneistot.Metsän ohella yrittäjyys nousi maataloudesta. Kauhajoelle perustettiin ensimmäinen meijeri 1880 Kaarlelaan Päntäneelle. Vuosisadan lopulla perustettiin muun muassa Päntäneen, Mattilan, Aronkylän ja Harjankylän meijerit. Käsityöläisistä järvikyläläinen seppätakoi viikatteita sekä teki rekiä ja kärrynpyöriä.Myllyjä pitäjässä oli 1800-luvun lopulla yhdeksän kappaletta. Ensimmäisen kaupan pitäjään perusti 1868 kristiinalainen. Kymmenen vuoden kuluessa joka kylästä löytyi kauppa. Leipomoita on pitäjässä ollut useita 1800-luvun lopulta saakka. Vanhimpia ja edelleen toimivia yrityksiä tällä saralla ovat 1920 perustettu N. Ojalan Leipuriliike eli nykyinen Ojalan Pakari sekä 1927 perustettu Koiviston Korpputehdas Oy.Kauhajoen vanhin yritys on Kauhajoen Apteekki, mikä on perustettu 1902. Alapään Osuuskassa perustettiin vuoden 1903 marraskuussa toimien Kauran talossa. Osuuskassan toimialueena oli Aronkylä ja Harjankylä. Puolitoista kuukautta perustamisensa jälkeen kassa oli perustamassa Keskusosuusliike Hankkijaa. Osuuskassoja perustettiin Päntäneelle (1914) sekä Hyyppään (1916) ja Kauhajoenkylään (1916). Kauhajoen Osuuskassa liittyi 1944 Alapään Osuuskassaan ja nimi vaihtui Kauhajoen Osuuskassaksi. Nykyisin se tunnetaan Suupohjan Osuuspankkina.Kauhajokinenperustija muutaman muun miehen kanssa Kaskisiin Pohjanmaan Puutavara Osakeyhtiön, joka rakensi sahan Aronkylään. Tuosta sahasta kehkeytyi Kauhajoen Saha Oy, jonka tarina jatkui 1990-luvulle saakka. Puun kuljettamista alueelta helpotti Suupohjan radan valmistuminen 1910-luvun alussa.Oma lehti eli Kauhajoen Kunnallislehti perustettiin 1925 ja se on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1926 lähtien. Lehtiyhtiö on niin ikään yksi pitäjän vanhimmista yrityksistä.Liikenneyritysten osalta vanhimpien joukossa on 1928 perustettu Veljekset Viitala Oy.Tunnettuja kauhajokisia yrityksiä historian varrelta ovat Kainaston Polttoturve Oy, Viitasen Asepaja, Pajulahti & Kumppanit, Jyvä Oy ja Kauhajoen Peruna Oy. Eräs pitkään toimineista yrityksistä on myös 1948 perustettu Ketolan Sähkökonekorjaamo, joka toimii edelleen Aronkylässä.Kauhajoki on tunnettu myös huonekaluteollisuudesta, jonka alkuunpanija oli1930-luvulla Rauskankylässä. Myöhemminperusti (1945) oman huonekaluliikkeen Aronkylään ja joka myöhemmin siirtyi Filppulaan. Saman teollisuusalan yrityksiä olivat myös Rintamäen huonekalutehdas, Huonekalutehdas Erkki Mannila, Huonekalumyynti Juho Äijö ja Sellgren Oy.– Kauhajoella oli 1960-luvun loppuun mennessä yli 100 huonekaluyrittäjää.Kauhajoki teollistui voimallisesti 1960- ja 1970-luvuilla. Maan Liha eli nykyinen Atria aloitti toimintansa 1965. Tiklas toi toimintaansa pitäjään 1967. Seuraavalla vuosikymmenellä pitäjään tulivat Strömberg Oy ja Onninen Oy sekä Esko Salo Oy. Myös paikalliset voimat nousivat, sillä Serres Oy perustettiin 1973. Isojoen Konehalli Oy muutti Kauhajoelle 1988 ja on tätä nykyä yksi kaupungin suurimmista työllistäjistä. Kone-, laite- ja kuljetusjärjestelmien valmistusosaamista edustavat 1978 perustettu Pesmel Oy ja 1988 perustettu Pinomatic Oy.– Lama-aika 1990–1993 koetteli pitäjää rajusti, sillä muutamassa vuodessa menetettiin 1 700 työpaikkaa. Isot yritykset lopettivat ja työttömyys kasvoi, mikä vaikutti alihankkijoihin, kauppoihin ja pankkeihin. Huonekaluala jäi laman lisäksi ulkomaantuonnin puristuksiin. Vain materiaalikäsittelyala jäi elinvoimaiseksi.Uusi nousu tapahtui materiaalikäsittelyalan, kone- ja laitevalmistuksen, elintarviketeollisuuden ja taloteollisuudenkin myötä. Kometos, Puutalokymppi, Älvsbytalo ja Ossin Metalli kuuluvat tähän sarjaan. Uusia 2010-luvun tähtiä on muun muassa Valkoinen Puu Oy.