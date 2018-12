Kauhajoki

Valkolakki tuli jatko-opintojen lomassa

Kauhajoki

Julia Pohjola

Jatko-opinnot.

Käytännön työtä.

on yksi Kauhajoen lukion syksyn ylioppilaista. Hän suoritti lukion kolmessa ja puolessa vuodessa ja kirjoitti kolmessa erässä kaikkiaan kuusi ainetta.– Viime syksynä kirjoitin ruotsin ja terveystiedon. Tänä keväänä olivat vuorossa englanti, äidinkieli, lyhyt matikka ja yhteiskuntaoppi.Kaikki aineet eivät läpäisseet Ylioppilaslautakunnan seulaa, joten Pohjola kirjoitti tänä syksynä englannin, äidinkielen, matematiikan ja terveystiedon uudelleen, jotta sai arvosanat korotettua. Ylioppilaslakkikin tuli hankittua oman ikäluokan yhteistilauksessa jo keväällä.– Ihan hyvät arvosanat tuli, vaikka pisteet hiukan laskivatkin lähtötilanteesta, nuori nainen sanoo.Hän kertoo keväällä jännittäneensä kirjoituksia niin, että jännitys haittasi yöuniakin. Sellaista ei nyt syksyllä ilmennyt. Ylioppilaskokeiden suoritusajan kuusi tuntia hän kertoo käyttäneensä kokonaan.– Äidinkielen kokeessa aika oli loppua kesken.Julia Pohjola ei vierasta työntekoa, sillä hän aloitti restonomiopinnot Seinäjoen ammattikorkeakoulussa jo syksyllä, vaikka kirjoitukset olivat vielä edessä. Hän asuu nyt Seinäjoella.– Lukio oli vähän niin kuin välivaihe, hän sanoo ja jatkaa, ettei vieläkään tiedä, mikä hänestä isona tulee.Kauhajoen lukiota Pohjola pitää hyvänä kouluna.– Siellä on hyvä ilmapiiri. Toki joskus on rankkaa, joskus helpompaa.Mieliaineita hänellä lukiossa olivat terveystieto ja yhteiskuntaoppi. Ne ovat hänen mukaansa monipuolisia aineita, joista saa paljon hyvää tietoa.Vaikka lukiossakin piti omia opintoja ja tekemisiä aikatauluttaa, on ammattikorkeakoulun opiskelutapa kuitenkin yllättänyt.– Siellä on enemmän koulupäivän ulkopuolista työtä, on tehtävä erilaisia raportteja. On se ehkä vähän rankempaa kuin ajattelin.Ammattikorkeakouluopinnoissa alkavat käytännön työharjoittelujaksot heti ensimmäisenä syksynä. Julia Pohjola on työskennellyt ammattikorkeakoulun opetuskeittiöllä kahtena päivänä viikossa. Alkuvuodesta hän tulee Kauhajoen yhteiskoulun keittiölle kahden viikon harjoitusjaksolle.Vaikka Kauhajoki on Pohjolan mielestä turvallinen paikka asua, ei varmuutta paluusta kotikaupunkiin ole.– Seinäjoella on enemmän työmahdollisuuksia.Julia Pohjola painaa tänään ylioppilaslakin päähänsä kahden muun syksyn ylioppilaan kanssa. Hän sanoo, ettei ole väliä, koska lakin saa.– Pääasia, että sen saa.