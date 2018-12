Lustilassa kurkitaan kyläläisten laatimiin kalenteriluukkuihin

Kauhajoki

kuun ensimmäisenä lauantainavetämällä patikkaretkellä partiolaisten mutterilaavulle. Metsäpolku kiertelee pitkästi Ikkeläjoen rantaa, jota ei maantielle näy. Luukussa numero kaksi leikittiin Kolmenraitin koululla perinneleikkejä Kujalan perheen johdolla.Luukussa kolme oli pimeän ajan retki Laitilanmäen kodalle Peuralantien päähän. Roihut valaisivat pimeää metsää niin, että outokin osasi perille. Ajoittain hurjanakin leiskuvien liekkien valossa istuvat entiset ja nykyiset lustilalaiset muistelivat, miten kodankin lähimaastossa oli keskenkasvuisina koltiaisina kuljettu. Jotkut olivat tuoneet mukanaan makkaraakin paistettavaksi nuotiolla.Idea joulukalenterista tuli, joka tiesi, että Teuvalla Komsissa on vastaavanlainen tehty. Hän laittoi jo kesällä kyläyhdistykselle viestiä asiasta. Kyläyhdistyksen sihteeriotti idean esiin kyläyhdistyksen kokouksessa ja sille näytettiin heti vihreää valoa. Innokkaita löytyi niin, että kaikki 24 luukkua tulivat täyteen muutamassa päivässä.Reijo Vainionpää sanoo, että hänen ajatuksenaan oli yhdistää kyläläisiä aikoina, jolloin ei enää käydä kylässä ilman etukäteissopimista.– Tämän ansiosta pääsee käymään sellaistenkin kyläläisten pihapiireissä, joissa ei ole ennen käynyt. Tarkoitus on, että olisi hauskaa.Ja hauskaa oli ainakin Laitilanmäen kodalla. Toinen toistaan hauskempia sattumuksia ja tarinoita kuultiin. Markku ja Anne Nikkolan mailla oleva kota on vapaasti kaikkien käytössä. Sisällä olevaan vihkoon voi kirjata käymisensä.Lustilan joulukalenterin luukuissa on ollut liikuntaleikkejä koko perheelle kyläkoululla. Itsenäisyyspäivänä Lustilantielle tehtiin kynttiläkuja koululta alkaen. On ollut aarteenetsintää, tonttupalloilua ja bingoa, on laulettu joululauluja, kuunneltu Lustipelimanneja sekä maisteltu monenlaisia jouluherkkuja. Kalenterin viimeinen luukku jouluaattona kutsuu tuoman kynttilän kyläyhdistyksen jouluntoivotuskyltille koulua vastapäätä.