Kotiin lämmintä vettä ilmasta

ovat lämmityksessä jo tuttu juttu, mutta ilma-vesilämpöpumppu on vielä vähemmän tunnettu laitos. Jos se asennetaan vastaamaan kokonaan lämmityksestä, tulee talon ulkopuolelle ulkoyksikkö, joka on kooltaan isompi kuin ilmalämpöpumput. Se ottaa lämpöä ulkoilmasta höyrystimessä kiertävän kylmäaineen avulla ja siirtää lämmön veteen, joka johdetaan putkia pitkin sisäyksikköön. Sisäyksikössä on varaaja sekä laitteiston äly.Öljylämmityksen tueksi riittää ulkoyksikkö sekä ohjausyksikkö.Jos lämmitys hoidetaan kokonaan ilma-vesilämpöpumpulla, on asennettava sisälle yksikkö, joka toimii myös lämminvesivaraajana. Sieltä ohjauksen avulla hoidetaan lämmitykseen menevä vesi ja lämmin käyttövesi.Kauhajoen LVI-Palvelusta oli asentamassa ilma-vesilämpölaitosta omakotitaloon Koskenkylässä. Talon öljylämmitys poistetaan kokonaan käytöstä ja lämmitystapa vaihtuu. Vaikka talossa on nyt lämmityspatterit, tehdään järjestelmään valmius lattialämmitykselle tulevaisuutta varten.Kauhajoen LVI-Palvelun toimitusjohtajakertoo, että pattereita voidaan joutua suurentamaan ilma-vesilämpöpumpun asennuksen yhteydessä, koska kyseessä on matalalämpölaite eikä vanhojen pattereiden luovutuspinta usein riitä. Lisäksi pattereiden kunto voi olla huono.– Järjestelmä on tehokkain lattialämmityksessä, koska lämpötilat ovat matalat, sanoo Nevala.Ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee jonkin varajärjestelmän kovimpia pakkasia varten, sillä se toimii enintään 20 asteen pakkasella. Järjestelmä siirtyykin kireimmillä pakkasilla toimimaan sähköllä. Öljylämmityksen rinnalla se toimii öljyllä.– Tällaisia pakkaspäiviä ei meillä ole kovinkaan montaa talvessa, Nevala ja Huhtasaari sanovat.Jukka Huhtasaari kertoo asentaneensa tänä vuonna vasta muutaman ilma-vesilämpöpumpun.– Ihmiset eivät välttämättä vielä usko, että ilmasta saa lämmintä.Järjestelmä on helppohoitoinen. Säännöllinen silmämääräinen tarkastus riittää. Laitteiston hankintahinta pyörii 10 000–15 000 euron tietämillä.