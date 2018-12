Kauhajoki

Janne Koivula on kasvattanut kuljetusyrityksensä yhden auton firmasta isoksi yhtiöksi

vieraalla autonkuljettajana työskennelleen Koivulan yrityksellä, Trans-Koivula Ky:llä, on nyt 12 täysperävaunurekkaa ja kuljettajia parikymmentä.– Lähdin kokeilemaan, miltä tuntuu ajaa omiin nimiin.Yrityksen kuljettajat ovat Kauhajoelta ja lähialueilta; Kurikasta, Seinäjoelta, Jalasjärveltä. Koivula kehuu saaneensa palkkalistoilleen hyviä kuljettajia.Suurin osa kuljetuksista on Postin kuljetuksia. Kyydissä on milloin mitäkin: paketteja, rakennustarvikkeita kauhajokisista liikkeistä tai vaikkapa kukkamultaa. Posti hoitaa osan autojen ajojärjestelyistä, mutta suurimman osan reiteistä Koivula suunnittelee itse. Autot kuljettavat kappaletavaraa joka puolelle Suomea.Kuljetusliikkeille dieselin viimeaikainen hinnannousu on harmittava asia. Hyvin kilpaillulla alalla polttoainekulut ovat merkittävä kustannus.– Uudet autot kuluttavat vähemmän, joten säästöä tulee sitä kautta, Koivula kertoo.Hän on hankkinut vuoden aikana neljä uutta alustaa, joihin on siirretty kontit vanhoista autoista.Kuljetusala on tarkoin säädeltyä ja valvottua. Ajo- ja lepoaikoja on noudatettava, sillä poliisi seuraa ajokiekkoja. Myös auton kuntoa ja lastin painoa tarkkaillaan ratsioissa, joissa voi poliisien lisäksi olla katsastusmiehiä.Janne Koivula osti alkuvuodesta yritykselle huoltotilan kaupungin omistamasta katsastusaseman kiinteistöstä. Tilassa on kesän ajan tehty remonttia ja nyt se on valmis. Aiemmin kylmänä punnitustilana toimineen tilan seiniin on laitettu lämpöeristeet ja tehty uusi lattia, jossa on rasvamonttu. Nosto-ovet pitävät lämmön sisällä. Aiemmin Jalasjärvellä tehdyt huollot pystytään nyt tekemään Kauhajoella.– Tämä paikka on unelma, Koivula kehuu.Pihassa on hyvin tilaa autoille ja autot mahtuvat sisälle pesua ja huoltoa varten. Koivula tuumailee, että huoltoja voisi tarjota muillekin.