Luottamushenkilöitä koskevat eettiset ohjeet Kauhajoen valtuustossa läpi selvin luvuin

Kauhajoen kaupungin

Herkkänahkaisuus lisääntynyt?

Työntekijöiden hätähuuto.

luottamustoimissa noudatettavat eettiset ohjeet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vasta toisella ponnistuksella ja äänestyksen jälkeen. Ohjeet olivat valtuuston käsittelyssä jo kesällä, mutta silloin ne jätettiin äänestyksen jälkeen pöydälle. Lähtölaukaus ohjeiston laadinnalle oli kaupungin työsuojelupäällikön ja työntekijöiden luottamusmiesten kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistolle sekä kaupungin johdolle lähettämä kirje, missä vaadittiin puuttumista luottamushenkilöiden työntekijöihin ja virkamiehiin kohdistamaan epäasialliseen käytökseen.Eettistä ohjeistoa on valmistellut valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston, valtuustoryhmien puheenjohtajien, kaupunginjohtajan, työsuojelupäällikön ja työntekijöiden pääluottamusmiesten muodostama ryhmä.Toissa maanantain kokouksessa keskustelun ohjeista aloitti(sit. sd.), jonka mielestä ohjeiden laadinta kertoo lisääntyneestä herkkänahkaisuudesta. Samalla hän ihmetteli, mikä toimielin on ohjeissa mainittu puheenjohtajisto, joka päättää toimenpiteistä, mikäli luottamushenkilö on käyttäytynyt epäasiallisesti.Kaupunginjohtajatotesi, että puheenjohtajisto käsittelee tapaukset ja suosittelee sitten kyseisen luottamushenkilön omaa valtuustoryhmää ryhtymään toimenpiteisiin, joita voivat olla suullinen tai kirjallinen huomautus, suullinen tai kirjallinen varoitus tai sulkeminen määräajaksi valtuustoryhmän ulkopuolelle.(kesk.) sanoi, ettei hyväksy henkilökohtaisuuksiin menemistä ja haukkumista. Kilpiön mukaan luottamushenkilöiden kesken ja suhteessa virkamiehiinkin on olemassa jännitteitä.– Miten rikkeiden vakavuus arvioidaan? Esitän eettisten ohjeiden hylkäämistä ja luotetaan valtuustoryhmien kurinpitoon, hän linjasi.Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton muodostaman valtuustoryhmä 10:n puheenjohtajatotesi, ettei ole osallistunut ohjeiston valmisteluun työkiireiden ja periaatteen vuoksi.– Onko Kauhajoesta tulossa poliisivaltio? En tuomitse ketään eläviä tai kuolleita, hän linjasi kannattaen Kilpiön hylkäysesitystä.Myös(ps.) totesi, ettei sinällään vastusta ohjeita, muttei nähnyt niille kuitenkaan tarvetta.(kok.) muistutti valtuustoa sen roolista kaupungin ylimpänä päätöselimenä ja työnantajan edustajana.– Työntekijät vetosivat edustajiensa kautta kaupungin johtoon ja puheenjohtajistoon, että epäasialliseen käytökseen puututaan. Se oli hätähuuto työntekijöiltä. Me olemme työnantajia, joten tämä on vakava asia. Mielestäni tämä asia pitää nyt käsitellä, hän sanoi.Keskustan ryhmäpuheenjohtajaoli Yli-Rahnaston kanssa samoilla linjoilla. Lainkin mukaan ihmisillä on oikeus turvalliseen työympäristöön.– Eettisille ohjeille on tarve ja valtuusto on ylin päätöksentekoelin. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ei tarvitse sietää työssään henkilökohtaisuuksia.Kaupunginhallituksen puheenjohtaja(ps.) totesi, että eettiset ohjeet tarvitaan, jotta tiedetään koska tilanteeseen puututaan ja millä tavoin. Santala huomautti, että valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat olleet mukana valmistelussa ja niille on varattu mahdollisuus kommentointiin.– Myös aluehallintovirasto (AVI) on kysellyt, miten asiaa kaupungissa on käsitelty ja mihin toimiin ryhdytty, hän totesi.Kaupunginvaltuusto äänesti lopulta eettisistä ohjeista. Hyväksymisen puolesta olivat Yli-Rahnaston, Paanasen ja Santalan ohella Antti Ala-Kokko (kesk.), Toni Eeva (kesk.), Enni Einola (sd.), Harri Eloranta (kesk.), Taija Hakola (kok.), Lasse Hautala (kesk.), Arja Hirvimäki (kesk.), Heikki Järviluoma (sd.), Riitta Koivula (kok.), Mika Kytöharju (kesk.), Hannu Marttila (kesk.), Riitta Maunula-Craycroft (kok.), Niina Mustajärvi (kesk.), Markku Ojaniemi (ps.), Katri Rinta-Halkola (kok.), Mikko Rotola-Pukkila (kok.), Pekka Soini (kok.), Tarja Tapanainen (kesk.), Hannu Viertola (kesk.), Esa Ylikoski (vihr.), Marko Ylinen (ps.), Sari Latva-Koski (kesk.), Riitta Myllyaho (ps.) ja Toivo Lyyski (sd.). Hylkäys-esityksen kannalla olivat Kilpiö, Björkman, Leppänen ja Nurmi sekä Petri Mäki-Pantti (kesk.), Petteri Opas (kok.), Maria Pietari (vas.) ja Tapio Pihlaja (ps.).