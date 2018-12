Kauhajokea kehittävä yhtiö yksiin käsiin

Kauhajoki

kaikki osakkeet ovat marraskuun lopulla tehdyllä kaupalla siirtyneetjaomistaman Oy Finnmajor Ab:n omistukseen. Finnmajor on ollut viisitoista vuotta sitten perustetun kehittämisyhtiön osakas alusta saakka.Osakekaupoissa omistuksestaan luopuivatja. Niemen mukaan yhtiö jatkaa edelleen työtään Kauhajoen seudun kehittämishankkeissa ja etsii uusia aktiivisia toimijoita joukkoonsa.– Kauhajoki 20000 on ollut taustayhtiö, joka on vienyt eteenpäin alueen kehittämishankkeita ja pitänyt yhteyttä eri yrityksiin. Toiminta jatkuu samalla tapaa kuin ennenkin. Kuten kapellimestari Jorma Panula on sanonut: ”Nyt pitää olla korvat höröllä ja silmät tapilla”. Nyt haetaan uusia ihmisiä hallitus- ja kehittämistyöhön, Niemi kertoo.Kauhajoki 20000 Oy on merkittävä omistaja Aron teollisuuskeskuksessa, mistä sen omistusosuus on 60 prosenttia. Niemen mukaan yhtiö kiinteistökehittämisen ohella yritys pyrkii edistämään kotiseudun asiaa.– Kaupungin juhlaseminaaria silmälläpitäen kerättiin lista siitä, mitkä ovat kaupungin ja alueen yritysten näkökulmasta hyvin ja mitkä ovat uhkia. Nyt ryhdytään katsomaan läpi, miten asioita viedään eteenpäin ja saadaan parannettua.Finnmajor on emoyhtiö, minkä tytäryhtiöitä ja -toimijoita ovat Kometos Oy, Speedwash365 ja Relaa Racing sekä jatkossa kehittämisyhtiö Kauhajoki 20000 Oy.