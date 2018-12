Kauhajoki

Jäätävää vauhtia Sotkan moottoriurheilukeskuksessa –jääspeedwayn MM-karsinta Kauhajoella

Kauhajoki

Kauhajoen moottorikerho

isännöi alkuvuodesta kahta jääspeedwayn arvokisaa. Tammikuun 12. päivä ajetaan, jos vain kelit sen suovat, lajin MM-karsintakisa Sotkan speedwayradalla. Kisa on viime vuosina ajettu Ylitorniolla, mutta nyt haettiin uutta järjestäjää ja Kauhajoen Moottorikerho päätti tarttua haasteeseen.Suomea edustavat Oululainenja kokkolalainen. Varakuljettajina ovatsekäTšekistä ja Itävallasta on kummastakin kaksi kuljettajaa, Kazakstanista yksi, Saksasta kolme sekä Hollannista, Venäjältä ja Ruotsista kaksi. Kaikkiaan kuusi kuljettajaa lunastaa paikan ensi talven MM-sarjaan Kauhajoelta.Toinen karsintakisa ajetaan samana päivänä Ruotsin Örnsköldsvikissä. Örnsköldsvikissä Suomea ovat edustamassasekäKummastakin karsinnasta kuusi parasta jatkaa MM-sarjaan, joka pyörähtää käyntiin Astanassa, Kazakstanissa helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna.Helmikuun 23. päivä Sotkassa ajetaan jääspeedwayn henkilökohtainen SM-kisa. Tämä on kolmas vuosi peräkkäin, kun Kauhajoella ajetaan SM-kullasta.Kauhajoen moottorikerho on järjestänyt lukuisia ratalajien arvokisoja niin kesällä kuin talvella. Jääspeedwayssa Kauhajoella on ajettu myös Suomi-Ruotsi -maaottelu sekä Pohjoismaiden mestaruuskisa Teuvalla.