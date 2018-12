Kauhajoki

Novellikisassa somea, romantiikkaa ja sotahistoriaa

Kauhajoki

Kauhajoen kirjasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Idean ja tarinan erottaminen oli oleellista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voittaja erottui joukosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnostuneita kirjoittamisesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

, yläkoulu ja teuvalainen kirjailijajärjestivät novellinkirjoituskilpailun syksyllä Koulukeskuksen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Aiheena oli Kauhajoen 150-juhlavuoteen liittyen kotiseutu, mutta tyylilaji sai olla mikä tahansa; fakta, fiktio tai fantasia.Kilpailu oli osa pakollisia äidinkielen kursseja. Äidinkielenopettajatjasanovat, että osallistujia olisi ollut vähemmän, jos osallistuminen olisi ollut vapaaehtoista. Nyt opettajat valitsivat 50 mielestään parasta novellia Henry Ahon luettavaksi ja arvosteltavaksi.– Taso oli vaihteleva. Oli todella hyviä ja viimeisteltyjä, mutta myös lyhyitä ja suppeita, he sanovat.Välttämättä paras kirjoitus ei pärjännyt. Hyvä esimerkki on erään kahdeksasluokkalaisen novelli, jossa oli runsaasti kirjoitusvirheitä. Silti se kiehtoi opettajia ja Aho antoikin sille kunniamaininnan.– Kuitenkin, kun kirjoitetaan fiktiivistä tarinaa, kaikki muu on korjattavissa, jos tarina vain on hyvä. Jos tarina on huono, ei siihen kielenhuolto auta. Koska tarina oli fanfictionia, se aukeaa vain sellaiselle, joka on seurannut sarjaa, jonka perusteella se oli tehty. Hauska ja oivaltava tarina, totesi Aho perusteluinaan.Tarina perustui Sons of anarchy -televisiosarjaan, joka kertoo rikollisesta moottoripyöräjengistä. Kahdeksasluokkalainen oli kirjoittanut sarjasta Kauhajoelle sijoittuvan parodian.Kisan voittajaksi valikoitui yhdeksäsluokkalainennykyajan netti- ja somemaailmaan sijoittuva novelli.– Tarina kertoo nykyajasta, sen ulkonäköpaineista ja internetin hyvistä ja huonoista puolista. Lisäksi mukana kertomuksessa on kateus, jota usein niin kutsutut kaverit kokevat, jos joku menestyy. Lisäksi tarina kertoo haaveista olla kuuluisa. Tai ei niinkään kuuluisan henkilön haaveista kuin hänen kavereidensa. Moni havittelee kuuluisuutta, vaikka itse asiassa se ei ole lainkaan kivaa. Erittäin hyvin tehty hieno novelli. Erottui selvästi muista, kehuu Aho.Toiselle sijalle Henry Aho nosti niin ikään yhdeksäsluokkalaisen1950-luvun Kauhajoelle sijoittuva romanttisen tarinan.– Siinä kuvattiin hienosti 1950-lukua. Tarina kertoo elämän suurimmasta rakkaudesta, jonka ohi moni kävelee ja harmittelee sitä sitten vanhana. Aina pitäisi uskaltaa, kun se oikea osuu kohdalle. Kielellisestikin hyvä novelli.Kahdeksasluokkalainen, sotahistoriasta innostunutoli kirjoittanut talvisodasta.– Erittäin hyvä alku ja loppu novellissa. Sotanovelli, jossa kuvailtiin hyvin niin sotilaan kuin kotijoukkojenkin tunteita. Hyvä historiantuntemus, perusteli Aho kolmanneksi sijoittamaansa tekstiä.Erityismaininnan sai, jonka novellia Aho kuvaili niin oudoksi sekoitukseksi eri tyylejä, että se kiehtoi häntä.– Kymmenkunta tarinaa oli tosi hyviä, Henry Aho sanoi.Kaikki palkitut ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta ja sanoivat, että olisivat osallistuneet kisaan, vaikka se olisikin ollut vapaaehtoista.Aho sanoi yllättyneensä siitä, kuinka paljon mukana oli kauhutarinoita. Teuvalla vastaavassa kisassa fantasianovellit olivat suosituimpia.Kilpailu rahoitettiin Länsi-ja Sisä-suomen aluehallintokeskuksen kirjastolle myöntämän valtionavustuksen varoin. Voittaja sai palkintona 300 euroa, toinen 200 ja kolmas sata euroa. Lisäksi kunniamainintana annettiin 50 euroa. Äidinkielenopettajat kiittelevät kirjaston aktiivisuutta, jolla se tekee yhteistyötä koulujen kanssa.