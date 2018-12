Kauhajoki

Kolmisenttiset piikit raapivat Sotkan jäädytettyä speedwayrataa

Kauhajoki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

Jääspeedwayn henkilökohtaiset MM-karsinnat ajetaan Kauhajoella ja Ruotsin Örnsköldsvikissä 12. tammikuuta. Molemmista kuusi parasta jatkaa MM-sarjaan, joka pyörähtää käyntiin Astanassa, Kazakstanissa helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna.Kauhajoen kisa ajetaan Sotkan speedwayradalla, jonka jäädytys on parhaillaan meneillään.Suomella on molempiin karsintoihin kaksi paikkaa. Kotiyleisön edessä Kauhajoella nähdään oululainensekä kokkolalainen. Varakuljettajina ovatsekä. Örnsköldsvikissä Suomea ovat edustamassasekäKauhajoella ajetaan toinenkin lajin arvokisa. Henkilökohtainen SM-finaali ajetaan lauantaina helmikuun 23. päivä Sotkassa.Ilmoittautuminen SM-finaaliin on auki Suomen moottoriliiton sivuilla. Ilmoittautuminen päättyy 10. tammikuuta. Jos ilmoittautuneita tulee yli taulukon, järjestetään karsintakisa 3.2.