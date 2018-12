Kauhajoki

Kauhajoki-lehden ja Helsingin Sanomien yhteistyö jatkuu ja laajenee

Kauhajoki

Kauhajoen Kunnallislehti Oy

Paikallislehti on rakas.

ja Sanoma Oyj jatkavat kesällä aloitettua yhteistyötä, jossa Kauhajoki-lehden uutisia on ollut luettavissa Helsingin Sanomien verkkosivuilla päivittäin.– Pilottikokeilu uutisvaihdosta on ollut kokemuksiltaan myönteistä ja osapuolet ovat päättäneet jatkaa kumppanuutta, kertoo Kauhajoki-lehden päätoimittajaYhteistyö tulee laajenemaan niin, että Kauhajoki-lehden tilaajat saavat jatkossa luettavakseen HS Mini -tilaajana Kauhajoki-lehden uutisten lisäksi Helsingin Sanomien valtakunnalliset ja kansainväliset uutiset sekä teemasisällöt – seitsemänä päivänä viikossa.– Tilauksen hinta meidän tilaajille on viisi euroa kuukaudessa eli puolen vuoden hinta on kolmekymppiä, kun se normaalisti on 59,40. Kolmasosa Helsingin Sanomissa julkaistuista Kauhajoki-lehden uutisista on luettavissa maksutta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että Kauhajoki-lehden tilaajat saavat uutiset luettavakseen aina ensimmäisenä omassa, tilatussa paikallislehdessä. HS-verkossa julkaistaan vain osa tilatun lehden sisällöstä ja vasta lehtijulkaisun jälkeen. Paperilehden tilaaja on siis aina ykkönen, Koivuniemi toteaa.Yhteistyöstä on tullut hyvää palautetta sekä lehden lukijoilta että Kauhajoelta kotoisin olevilta, mutta muualla asuvilta henkilöiltä.– Selvästi huomaa, että ihmiset pitävät omaa paikallislehteä rakkaana ja kotiseudun asioiden uutisointia ja esiin nostamista tärkeänä.Valtakunnallisesti ainutlaatuinen yhteistyö ei ole jäänyt muulta medialta huomaamatta. Asiaa pohti aikaisemmin syksylläSuomen Kuvalehden kolumnissaan. Myös media-alan oma lehti Suomen Lehdistö teki yhteistyöstä laajan artikkelin lokakuussa.