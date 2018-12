Kauhajoki

Tuulivoimaloita Hyypänlaakson maisemakorttiin

Kauhajoki

Kauhajoen Suolakankaalle

Lintujen pesimäalue.

Rakentaminen alkaa keväällä.

Sata miljoonaa.

on suunnitteilla tuulivoimala-alue, johon hyväksytyn tuulivoimaosayleiskaavan mukaisesti nousee 9 tuulivoimalaa. Tuulivoimalat piirtyvät valtakunnallisesti arvokkaan Hyypänjokilaakson taivaanrantaan. Voidaan kysyä, onko voimaloilla vaikutusta Hyypän maisema-arvo statukseen vai ei, koska voimalat eivät ole itse alueella, vaan ne näkyvät sinne? Voimaloita on tarkoitus rakentaa Suolakankaan, Sikarämäkän, Polvennevan ja Keevelinnevan alueelle.Esimerkiksi Sikarämäkkä on itsessään suosittu virkistysalue läpi vuoden kaupungin kupeessa ja siellä liikkuu runsaasti ihmisiä hakemassa luonnonrauhaa marjastaen, sienestäen, hiihdellen, metsästäen tai vain istuen laavulla makkaraa paistamassa. Kysyimme Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin aluesihteeri, mitä muutoksia tuulivoimaloiden tulo alueelle aiheuttaa luonnolle ja sen virkistyskäytölle.– Käytännössä tuulivoimala rikkoo luonnon rauhan kokonaisuudessaan. Tuulivoima-alueet muuttuvat teollisen tuotannon alueiksi, vaikka kyseessä onkin vihreä energiaa. Kaavoituksessa myllyt ripotellaan sinne tänne pitkin kangasta, eikä niitä pystytetä esimerkiksi jo olemassa olevien teiden varteen. Näin koko alue menetetään energiatuotannolle, sillä myllyille joudutaan vetämään valtavat tieurat, jotka ovat pinta-alaltaan suuremmat kuin itse voimalat, Tuovinen lataa.Seisomme Sikarämäkän nevan reunalla. Hiljainen suo avautuu laajana ja takana humisee vanhaa kuusikkoa. Juuri samaiselle kohdalle on tarkoitus nousta 230 metriä korkea tuulivoimala. Lähistöllä on myös maakotkien reviiri ja pesimäalue sekä kanahaukan pesä aivan suon reunalla. Vieressä näkyy myös tervahauta, jotka ovat muinaismuistoina suojeltuja.– Tämä on luonnontilainen suo, jossa elää riekkoja, metsoja, teeriä ja muita lintuja. Suurten petolintujen reviirillekään ei ole pitkä matka. Metsojen törmäyksiä tuulivoimaloihin on todettu, syytä niihin ei tiedetä ja niitä on vaikea todentaa, koska luonnossa kuollut lintu syödään nopeasti. Lintujen suojapaikat ja soidinalueet pirstoutuvat tieurien edestä.Alue on suosittua pienriistan pyyntialuetta, mutta metsästysseurojen on Tuovisen mukaan vaikeaa vastustaa tuulivoimaloita, sillä samat maanomistajat, jotka vuokraavat maansa tuulivoimaloille, ovat myös metsästysseurojen maanvuokraajia. Tuulivoima-alue häiritsee myös metsästystä.– Vaikka seurat eivät pitäisikään tuulivoimalan tulosta seuran alueelle, ne harvoin lähtevät niitä vastustamaan maanvuokra-asioiden vuoksi. Vaikka tuulimyllyistä sanotaankin, etteivät ne häiritse metsästystä, niin esimerkiksi kiväärin luoti voi kimmota tuulimyllyn lapaan ja siten aiheutua isokin vahinko. Ruotsissa on tuulivoimala-alueita, joilla on totaalinen metsästyskielto, joten se on tulevaisuudessa mahdollista Suomessakin.Suolakankaan tuulivoimapuiston hankekehittäjä Megatuuli Oy:n toimitusjohtajakertoo, että rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi keväänä. Noin vuoden kestävä urakka aloitetaan teiden ja pystytysalueiden rakentamisella sekä nykyisten teiden vahvistamisella.– Tiekuntien kanssa olemme jo sopineet, kuinka toimitaan pitkien kuljetusten kanssa. Kaikki erikoiskuljetukset pyritään ajamaan yöllä tai varhain aamulla,jolloin muuta liikennettä on vähän. Tuulimyllyt tulevat sijaitsemaan kaukana olemassa olevista teistä, näin varmistutaan, ettei lavoista mahdollisesti putoava lumi ja jää aiheuta vaaraa. Nykyisiltä teiltä rakennetaan pistoja tuulivoimaloille. Kaikki tiet tulevat olemaan yksityisten mailla, joten myöhemmin päätetään, tulevatko ne osaksi tiehoitokuntien verkostoa vai tuleeko teille puomeja käytön rajoittamiseksi vain voimaloiden huoltoa varten, Lammivaara kertoo.Noin sata miljoonaa maksava projekti työllistää parhaimmillaan satoja henkilöitä.– Vielä emme tiedä, keitä työntekijät ovat, sillä rakennussopimuksia ei ole tehty, vaan neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon paikkakunnan ja lähialueen työvoimaa. Varsinaisten tuulimyllyjen pystytysporukat tulevat samalta yritykseltä kuin voimalatkin, mutta esimerkiksi perustusten raudoitukset ja betonoinnit, teiden rakentamiset samoin kuin sähkö- ja datakaapeleiden asennustyöt sekä sähköaseman rakentaminen tehdään usein paikallisen työvoiman avulla.Lammivaara kertoo voimaloiden käyttöiän olevan noin 25–30 vuotta ja puistoyhtiön hoitavan niiden purkamisen sopimusajan päätyttyä.– Yksi voimala tuottaa sähköä vuodessa noin tuhannen omakotitalon tarpeen verran ja koko puisto noin 150 GWh sähköä vuodessa, joka vastaa yli 100 prosenttia koko Kauhajoen kunnan alueella kulutettua vuotuista sähköä (vuonna 2017 Kauhajoella kulutettiin sähköä 135 GWh). Kunnasta on siis tulossa täysin energiaomavarainen ja vieläpä täysin uusiutuvalla energialla. Vuodessa voimalat toimivat täydellä tehollaan noin puolet ajasta. Ne ovat pysähdyksissä vain huoltojen ajan, sekä lyhyitä hetkiä tai muutamia tunteja, silloin kun ei tuule. Talvella tuulee enemmän ja silloin myös energiaa tarvitaan enemmän. Voimalat ovat nykyään isompia ja suuret roottorit ottavat tuulta helpommin. Toimivassa puistossa on harvinaista, että lavat eivät pyöri.