Susien määrä ryöpsähtänyt Suupohjassa neljässä vuodessa

MTK Etelä-Pohjanmaa

Havainnot lisääntyneet roimasti.

Aitoja ja korvauksia.

Koko maahan.

järjesti teknologiakeskus Logistiassa susi-illan, johon oli kutsuttu alustajiksi Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtajasekä Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija. Tilaisuuden koollekutsujana toiminut MTK-Etelä-Pohjanmaan kenttäpäällikkökertoi signaalin tilaisuuden tarpeellisuudesta lähteneen tuottajilta.– Tuottajakokouksissa on tullut esille huoli susitilanteesta ja tarkoitus on tilaisuudessa jakaa tietoa sekä keskustella siitä, mitä pitää tehdä vai tarvitaanko mitään toimia. Alueella ei ole ollut vielä susien hyökkäyksiä kotieläimiä kohtaan. Laihialla taitaa olla sattunut lähin tapaus. Enemmän on kyseessä pelko siitä, milloin sattuu jotain.Jarkko Latvanen esitteli susien havaintoja ja kuinka ne ovat viime vuosina lisääntyneet Suupohjan alueella. Petoyhdyshenkilöillä on käytössä Tassu-järjestelmä, johon merkitään susista tehdyt havainnot. Vuonna 2014 havaintoja oli 133 ja 2016 määrä oli noussut 1220 kappaleeseen. Tänä vuonna havaintoja on tehty 2545 ja Latvanen uskoo määrän ylittävän 3000 rajapyykin ennen vuoden päättymistä. Alueella on tehty myös lumijälkilaskenta sekä kerätään DNA-näytteitä, eli suden kakkaa. Näillä keinoilla saadaan lisää tietoa alueen susimääristä.– Havaintojen määrä on jo sitä luokkaa, että se työllistää petoyhdyshenkilöitä lähes kokopäiväisesti ja heitä on myös lisätty, sanoi Latvanen.Niin sanottuja pihakäyntejä, eli susi käy alle 100 metrissä asutusta rakennuksesta, on Latvasen mukaan vuonna 2018 tehty jo 944.Jukka Hautala neuvoi esityksessä kotieläintilallisia ilmoittamaan aina susien aiheuttamista vahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,vaikka vahingot olisivat vähäisiä. Korvausten hakuun tarvitaan viranomaisen maastotarkastus ja merkinnät näkyvät myös tilastoissa esimerkiksi poikkeuslupia haettaessa. Suden tullessa pihaan neuvotaan tekemään ilmoitus sekä hälytyskeskukseen ja suurpetoyhdyshenkilölle.– Kannattaa ottaa etukäteen selville paikkakunnan petoyhdyshenkilön puhelinnumero.Myös Juha Heikkilä kävi läpi suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyä petoaidoilla ja korvausten hakemista vahinkotapauksessa. Kauhajoelle on pystytetty muutamia petoaitoja, mutta niiden saamisessa on ollut epävarmuutta määrärahojen riittämisen suhteen.Yleisöä paikalle oli tullut noin 40, joista osa maataloustuottajia. Nurmijärveltä tilaisuuteen oli saapunut sidosryhmävastaavaLuontoliiton susityöryhmästä. Hän oli juuri saapunut Puolasta.– Puolassa tietyllä alueella voi olla 2000 sutta ja siellä kaikki sudet ovat rauhoitettuja, eikä siellä ole tällaisia kokouksia, joissa tuodaan pelkoa esille. Sillä on opittu elämään susien kanssa samoin kuin Virossa, jossa on enemmän susia kuin Suomessa, mutta joka on pinta-alaltaan Etelä-Suomen läänin kokoinen.Kopteff kertoi myös, että Suomessa susi on tarkoitus levittää koko valtakunnan alueelle. Hän peräsi yhteistyötä eri toimijoiden välille ja totesi kaikkien olevan samassa veneessä susiasian tiimoilta.– Luonnonsuojelujärjestöt tulevat pystyttämään petoaitoja ja vanhemmille elinkeinonharjoittajille, jotka eivät jaksa hoitaa aitoja, tulevat partiolaiset leikkaamaan heinän aidan alta.Yleisöstä illan aikana kuultiin kitkeriä kommentteja vallitsevaa susitilannetta kohtaan eikä susien määrän lisääntymistä katsottu hyvällä.– Me emme ole samassa veneessä, vaan meillä on kyseessä elinkeino ja sudensuojelijoilla jotkin aivan muut asiat, kuului yleisöstä.