Kauhajoki

Yhteiskoulun pukulainaamo kestävän kehityksen asialla

Kauhajoki

Kauhajoen yhteiskoululla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisäännöt.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahjoituksia.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

pidetään joulu- ja kevätjuhlien lisäksi yhdeksäsluokkalaisten gaala keväällä, kun he jättävät koulun. Juhla on hieno ja sinne pukeudutaan juhlavasti, tytöt pitkiin pukuihin. Tilaisuus vastaa lukiolaisten vanhaintansseja. Kaikilla ei kuitenkaan ole halua tai mahdollisuutta hankkia uutta juhlapukua.Niinpä rehtorikeksi kokeilla sosiaalisen median voimaa ja kertoi, että koululle otetaan vastaan nuorille sopivia asuja, joista kootaan pukulainaamo.– Minulle tuli yksityisviestejä, joissa tarjottiin pukuja. Asuja myös tuotiin koululle, jonne olin varustanut pöydän niitä varten. Eniten tuli tyttöjen asuja, mutta myös poikien tummia pukuja, kauluspaitoja ja kravatteja. Kenkiäkin olemme saaneet.Paananen valjasti oppilaskunnan hallituksen organisoimaan pukulainaamoa. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet käyvät lahjoitetut vaatteet läpi sillä silmällä, että ne ovat nuorison hyväksymiä. He laativat lainauslomakkeen, jonka sääntöjä lainaajat sitoutuvat noudattamaan.– Ajatuksena on, että aina ei tarvitse ostaa uutta pukua, Paananen sanoo.Nuoret tilaavat nykyään paljon vaatteita ulkomaisista nettikaupoista, joista niitä saa edullisesti. Siksi vaate saattaa olla käytössä vain yhden kerran, jonka jälkeen tilataan taas uusi.Lainaamon taustalla on ajatus kierrätyksestä ja kestävästä kehityksestä, mikä oli teemana tämän vuoden tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotollakin.Jonkin verran lainaamoa on jo käytettykin. Merja Paananen sanoo, että vaatteita voi edelleen lahjoittaa. Hänelle voi lähettää viestin, millaisia asuja haluaa antaa.