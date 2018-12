Kauhajoki

Kaupunginvaltuusto äänesti päiväkotien ryhmäkokojen nostosta

Kauhajoki

Valtuusto

Ryhmäkoot ennallaan.

Suhdelukujen vertailua.

Uusi toteutustapa.

väänsi ryhmäkokokysymyksestä jo viime vuonna ja silloin äänestyksen jälkeen ryhmäkoko säilyi seitsemässä lapsessa hoitajaa kohti. Tälläkin kertaa kaupunginvaltuusto äänesti ja päätyi ryhmäkokojen nostamisen kannalle äänin 23-11.Kaupunginhallituksen puheenjohtaja(ps) totesi, että kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä haasteellinen, kun vuoteen 2022 mennessä katettavaa alijäämää on toistakymmentä miljoonaa. Säästöjä pitäisi löytää, mutta samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset tuovat yllätyksiä.Kaupungin ensi vuoden talousarvion loppusumma on 670 000 euroa plussan puolella. Kaupunginjohtajamukaan tavoitteena oli saada aikaan 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvio, mutta erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat syynä siihen, ettei tavoitteeseen päästy.Talousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä kasvatus- ja opetussektorin kohdalla(sd) esitti, ettei päiväkotien ryhmäkokoja nosteta lakisääteiselle tasolle. Samalla hän kritisoi sitä, että ryhmäkokojen nostosta koituva 130 000 euron säästö aiotaan käyttää ylimalkaisesti ennaltaehkäisevään työhön.(kesk),(kd) ja(vihr) kannattivat Kuusiston esitystä. Mustajärven mukaan päiväkotiväki on jo nyt tiukoilla, joten ryhmäkokojen noston myötä haasteet lisääntyvät ja työmäärä vain kasvaa. Yhdelle lapselle on vähemmän huomiota ja mahdolliset kasvuhaasteet on vaikea tunnistaa.(kesk) sanoi vuosi sitten kannattaneensa ryhmäkokojen säilyttämistä enintään seitsemässä. Mies kuitenkin totesi, että perheiden ongelmien syitä pitää etsiä enemmän päiväkotien ryhmäkokojen sijaan ”kotopäästä”.Opetustoimenjohtajahavainnollisti esityksessään varhaiskasvatuksessa toteutuneita suhdelukuja. Aron, Filppulan ja Pikku-Äijän päiväkodeista oli poimittu kustakin yksi ryhmä, joista oli poimittu lasten lukumäärän keskiarvo yhtä hoitajaa kohden maaliskuulta ja lokakuulta. Aronkylässä yhtä hoitajaa kohden oli hoidettavia lapsia maaliskuussa viisi ja lokakuussa 5,1. Filppulassa luvut olivat 5,3 ja 5,6. Pikku-Äijässä luvut olivat 5,5 ja 6,2.Marjamäen mukaan säästyvästä 130 000 euron summasta voidaan käyttää rahaa ennaltaehkäisevään työhön, kuten esimerkiksi tukiperhetoimintaan, erityisnuorisotyöhön tai erityisopettajan työhön.(kok) totesi viime vuonna olleensa ryhmäkokojen nostoa vastaan, mutta nyt olleensa kaupunginhallituksessa toista mieltä. Mies epäili kuitenkin, että kaupunki joutuu tekemään asiassa LLKY:n töitä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja(kesk.) huomautti hänelle, ettei LLKY:n tehtävä ole järjestää lasten päivähoitoa, vaan se on kaupungin tehtävä.– Jos perheissä ilmenee ongelmia, siinä auttaminen taas on LLKY:n tehtävä, hän sanoi.Kilpiö totesi Marjamäen arviot nähtyään, että jos lasten määrät ovat tuolla tasolla, ei ole syytä pitäytyä vanhassa (viimevuotisessa) päätöksessä.(kok) sanoi niin ikään olleensa aikaisemmin ryhmäkokojen nostoa vastaan.– Perheillä on ongelmia ja ne tarvitsevat tukea. Josko nyt olisi aika kokeilla jotain uutta toteutustapaa, hän totesi kannattaen ryhmäkokojen nostoa ja eurojen käyttöä ennaltaehkäisevään työhön.(kok) mielestä ryhmäkokojen suurentumisella ei ole vaikutusta lasten oireiluun.– Lapsi voi oireilla kahdenkin hengen ryhmässä. Kannatan talousarvioon sisältyvää esitystä ryhmäkokojen suurentamisesta, hän totesi.(kok) oli niin ikään ennaltaehkäisyn kannalla.– Jatkossa pitää seurata tilannetta, sillä ennaltaehkäisevän työn tulokset eivät heti näy.Raija Kuusisto kyseli uudelleen, mihin 130 000 euron säästö perustuu. Kaupunginjohtajan mukaan säästö syntyy muun muassa siitä, kun varhaiskasvatusryhmiä on jatkossa vähemmän.