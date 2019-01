Kauhajoki

Keisarin henkivartija Leppimaan korven raivaajana

Ympärillä on

Koti korpeen

Pöytään kalliolohta

Kovaa elämää.

sankkaa metsää, sään piiskaama kota seisoo harmaana ja yksinäisenä, taustalla humisee tuulimylly. Yritän kuvitella, minkälaista on ollut elää 1800-luvun lopulla tuolla syrjäisellä palstalla. Onko elämä ollut onnellista vai murheen ja vastoinkäymisten saattelemaa? Onko kasvoilla käynyt hymy miehen astellessa pihamaan halki lasten leikkejä vilkaistessaan vai onko elon täyttänyt raaka ruumiillinen työ tiettömän taipaleen takana?– Tuolla on ollut päärakennus ja tässä navetta. Tuolla ovat sijainneet nyt jo umpeenkasvaneet pellot, kertoo, joka on ollut hankkimassa muistomerkkiä Aspille Kokon kyläseuran nimissä.Kaartin sotilas., sotilasnimeltään Asp, syntyi 18.3.1828 Toivakan talossa, jossa hänen vanhempansajaolivat palveluksessa. Vartuttuaan Matti Hautala pestautui Henkivartioväen Suomen Tarkk’ampujapataljoonan 1. komppaniaan. Pataljoonan tehtävä oli toimia keisarin henkivartiostona. Pataljoonaan hyväksyttiin vain pitkiä miehiä ja Asp oli 3 kyynärää ja 6 tuumaa eli 193 senttiä pitkä.Suomen kaarti lähetettiin sotatoimiin ulkomaille. Aspin tiedetään olleen kaartin mukana Pietarissa, Venäjän länsiosissa, Puolassa ja Krimillä. Aspin tyttären,mukaan, isä oli käynyt neljäntuhannen peninkulman päässä kotimaastaan marssien koko matkan. Mies selvisi sotaretkiltä hengissä eikä edes kolera, joka kaksi vuotta kestäneen Puolan retken aikana surmasi 636 miestä, häntä kaatanut. Palveltuaan kaartissa 12 vuotta Matti Asp palasi takaisin kotimaahan ja Kauhajoelle.Asp oli saanut palkkioksi hyvästä palveluksesta hopeisen vyön ja suuren piipun. Sotamuistona miehellä oli myös pitkä, lähes polviin asti ylettynyt parta, jota hevostenkin sanottiin pelänneen. Parta säilyi miehellä kuolemaan saakka.Tyttären kertoman mukaan isä asettui synnyinseudulle palattuaan ensin veljensäluokse. Hän kuokki yhden pellon ja aikoi asettua maata viljelemään. Miehellä oli kuitenkin tullut erimielisyyksiä eräiden henkilöiden kanssa ja hän päätti muuttaa korpeen, josta seurakunta lupasi hänen valita haluamansa talon paikan.– Ensin hän rakensi saunan ja paistoi saunan pesässä niin sanottuja Venäjän jurkiaisia, joiden kerrottiin olleen erittäin maukkaita, sanotaan tyttären haastattelussa.Taloon tarvittiin myös emäntä ja Asp vihittiin avioliittoon leskivaimokansa, joka oli 21 vuotta miestään nuorempi. Pariskunnalle syntyi kuusi lasta, joista kaksi kuoli hyvin pienenä.Elämä Leppimaassa ei ollut helppoa. Tiet olivat pelkkiä upottavia polkuja, eikä hevosta talossa ollut koskaan ja kaikki työt tehtiin käsin. Pelto tuotti huonosti ja vanhempien piti hankkia tuloja, mistä vain oli mahdollista. Kesäisin paimennettiin talojen karjaa metsälaitumilla ja myytiin näsiän marjoja apteekkiin. Asp itse teki rakennustöitä naapurikylissä. Metsänvartijaoli ihmetellyt, että mitä siellä korvessa oikein syödään, johon Asp oli tuumannut:– Käärmeitä meillä syödään. Täälläpäin on suuria käärmeitä.Tästä sai alkunsa tarina, että Leppimaassa syötiin kalliolohta, eli käärmettä. Todellisuudessa ruoasta oli ajoittain todella kova pula. Toisen lapsen syntyessä ei ollut käsissä, kuin kolme pettua ja kolmas lapsi syntyi 1884, kuollen samana vuonna. Isä lähti Helsinkiin kävellen pyytämään avustusta sotakavereiltaan. Hän saikin 50 markan kultarahan, vaikka toivoi 50 penniä. Sillä aikaa oli syntynyt tyttö, joka oli jo ehtinyt kuolla ennen isän paluuta. Sisar kirjoittaa sen olleen hyvä asia, sillä ”Ei ollut helppoa kantaa yhtä sylissä, toista selässä ja kolmatta vielä muuten”.Lapsilleen isä oli joskus ankara. Kerran lapset pyysivät syötyään vielä lisää leipää, mutta isä piti moista ahnehtimisena. Hän käski lasten mennä leivän hakuun aittaan, mutta telkesi heidät sinne ja piiskasi pihalla vanhinta tytärtään. Karu elämä vaati ihmisiltä paljon ja he tekivät kaikkensa saadakseen perheelle ruokaa. Kerran Lyly-Yrjänäisen isäntä lupasi Maijalle tynnyrin rukiita, jos tämä kantaisi ne kerralla kotiinsa välillä lepäämättä. Emäntä otti tynnyrin selkäänsä ja renki lähti mukaan valvomaan matkaa. Ja niin Maija kantoi rukiit kotiin monen kilometrin päähän suotaipaleen yli kertaakaan pysähtymättä. Uroteosta jäi hänelle pysyvä selkävika.Matti Asp kuoli vuonna 1887 ja hänet haudattiin toisena adventtina sotilaallisin menoin tykinlaukausten saattelemana. Nuorin lapsista syntyi isän kuoleman jälkeen tammikuussa 1888. Maija-vaimo elätti yksin lapsensa sekä äitinsä. He asuivat vielä toistakymmentä vuotta Leppimaassa miehensä kuoleman jälkeen, kunnes lapset pääsivät rippikoulusta ja aloittivat palveluksensa. Maija kuoli rauhallisesti nukkuen yöllä 2.12.1921.Jaakkola, Keijo: Matti Asp - Tarkka-ampuja ja raivaaja. Teoksessa Kauhajoen Joulu 1969Ruismäki, Liisa: Matti Asp ja muita Suomen kaartin kauhajokelaisia. Teoksessa Kauhajoen Joulu 2015Ellen Leppimaan haastattelu 22.2.1929, jonka on Kokonkylän nuorisoseuran arkistoon tallentanut Onni Nurmela. Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.