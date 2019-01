Kauhajoki

Huumekuski syyllistyy moneen rikokseen

Kauhajoki

– Vaikka

Huumekaupoista sovitaan netissä.

Kannabis ja amfetamiini.

kuski puhaltaa alkometriin nollatuloksen, kirjataan se epäiltynä rattijuopumuksena, jos sylkitestistä tulee positiivinen tulos jollekin huumausaineelle. Sylkitestin tulos näkyy hyvin nopeasti. Kiinnijääneiden määrään vaikuttaa osaltaan valvontalaitteiden kehittyminen, kertoo rikosylikonstaapeliKauhajoen poliisiasemalta.Liikennerikosnimikkeen alle kirjataan tilastoissa rattijuopumukset, törkeät rattijuopumukset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset. Niiden määrä oli Kauhajoella kolme vuotta sitten 378, kaksi vuotta sitten 417 ja viime vuonna 345. Viime vuonna luku nousi jälleen, sillä liikennerikoksia oli kirjattu marraskuun loppuun mennessä jo 373.Liikennerikkomuksia ovat muun muassa nopeusrajoituksen rikkominen, turvavyön käyttämättä jättäminen ja katsastamattoman tai rekisteröimättömän ajoneuvon käyttö.– Poliisiautot tunnistavat auton rekisteritunnuksen perusteella, jos auto on vaikka katsastamaton, anastettu tai siitä on verot maksamatta, Saarinen sanoi.Vuonna 2015 Kauhajoella tehtiin 341 liikennerikkomusta, kaksi vuotta sitten 520, edellisvuonna 397 ja viime vuonna tammi-marraskuussa 365.Yksi huumeissa ajanut kuski vaikuttaa moneen tilastoon. Hänelle tulee syyte liikenne-, huumausaine- ja huumausaineen käyttörikoksesta. Huumausainerikos voidaan luokitella myös törkeäksi.– Kun ihmistä epäillään tuollaisista rikoksista, se antaa poliiseille lisäkeinoja tehdä etsintä autoon ja mahdollisesti epäillyn kotiin. Kotoa voi löytyä kannabisviljelmiä, varastettua tavaraa tai mitä vaan.Törkeitä huumausainerikoksia oli Kauhajoella vuonna 2015 kolme ja 2016 yksi. Niitä ei kirjattu yhtään 2017 eikä viime vuonna marraskuun loppuun mennessä. Vuonna 2015 niitä oli 16, vuonna 2016 19, vuonna 2017 kuusi ja viime vuonna tammi-marraskuussa kahdeksan. Huumausaineiden käyttörikoksia oli samoina ajanjaksoina 30, 19, 43 ja 35.– 1980-1990-luvuilla puhuttiin, että myyjät ovat kauppojen nurkilla ja bileissä. Nyt huumekauppa tapahtuu pääosin Tor-verkon kautta internetissä, vaikka varsinainen kauppatilanne voidaan sopia kaupan nurkalle, selvitti Esa Saarinen.Tor-verkko on suunniteltu siten, että sitä käyttävät pystyisivät käyttämään internettiä anonyymisti.– Huumejutuissa poliisi onnistuu raapaisemaan aika lailla vain pintaa, vaikka nykyään pystytään seuraamaan Tor-verkkoakin. Poliisilla on erityisosaamista ja -ryhmiä, jotka pitkälti keskittyvät huumausainerikosten tutkintaan ja torjuntaan.Varsinaisista huumausaineista Suupohjassa yleisimpiä ovat Saarisen mukaan kannabis ja amfetamiini.– Kokaiinia on takavarikoitu pieniä määriä. Sitten on myös bentsodiatsepiinejä ja muita huumausaineiksi luokiteltavia reseptilääkkeitä. Vieroituslääkkeistä Suupohjassa yleinen on Subutex.Fentanyylilaastareita on löytynyt vähäisiä määriä.– Fentanyylilla voi saada herkästi yliannostuksen, koska huumeidenkäyttäjä pienii laastarin osiin ja vaikuttava aine voi olla kerääntynyt leikatuista lohkoista pääosin vain yhteen.Kauhajoen poliisiasemalle tulee harvakseltaan huumeisiin ja niiden ostajiin tai käyttäjiin liittyviä vinkkejä.– Ei kannata pohtia, että pitäisikö ilmoittaa vai ei. Teemme harkinnan täällä, että johtaako ilmoitus johonkin. Sen voi tehdä anonyymisti. Se on silti luotettavampaa, jos tulee kertomaan huolensa tai epäilyksensä kasvokkain. Pääosin huumeisiin liittyvät asiat tulevat ilmi poliisin oman tiedustelun tai tarkkailun kautta tai rikostutkintojen yhteydessä ilmitulleista seikoista.