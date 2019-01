Kauhajoki

MTK tervehtii ruoka- asiamiehen pestiä ilolla

Kauhajoki

Eduskunnan

Markkinoita maailmalla.

Johtokunnan valinnat.

hyväksymän ruokamarkkinalainsäädännön myötä markkinoiden reilua ja tasapuolista toimintaa valvova ruoka-asiamies on aloittamassa työnsä tämän vuoden alussa.– Ruokamarkkinoiden osapuolet ovat aivan eri voimasuhteilla liikkeellä, sillä kaupalla on ollut ketjun muihin toimijoihin (tuottajat ja teollisuus) nähden ylivoimainen asema, Ojaniemi sanoo.Ruokamarkkinoiden reiluun peliin on kiinnitetty huomiota myös Euroopan unionissa, missä on europarlamentissa ja sen maatalousvaliokunnassa on valmisteltu unfair trading practices (utp) -lainsäädäntöä. Euroopan ympyröissä kaupan ala on ollut tuottajien ja elintarviketeollisuuden kanssa samoilla linjoilla, kun taas kotimaassa kauppa on ollut asian suhteen vastahankainen. Ojaniemi uskoo niin kotimaisten kuin eurooppalaisten toimien ansiosta ruokamarkkinoita saadaan tervehdytettyä.Pohjalaisten tuottajien edusmiehen mukaan maataloustuottajain keskusjärjestö MTK on yhdessä maan hallituksen satsannut myös elintarviketuotannon vientiponnisteluihin. MTK esimerkiksi osallistuu isolla panoksella tammikuun puolivälin jälkeen Saksassa Berliinissä järjestettäville kansainvälisille Grune Woche -ruokamessuille.– Suomen ministerien johdolla on tehty vientiponnisteluita eri maihin, joissa on etsitty ja löydetty kotimaisille tuotteille uusia markkinoita. Ajatus on ollut, että kun kotimaassa maailman parhaita tuotteita halpuutetaan, josko kansainvälisiltä markkinoilta löytyisi ostajia.Euroopan parlamentin vaalit järjestetään toukokuussa. Euroopan unionissa on käynnissä seuraavan EU-ohjelmakauden valmistelu, mitä tuottajajärjestö seuraa aktiivisesti. Ojaniemen mukaan unionin tulevien vuosien budjettiesityksiin on ladattu yleisluontoisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita.– Unionin budjettiesityksen rahoitusraamiin pitäisi saada lisää rahaa, jos EU aikoo ottaa uusia tehtäviä ja ettei tuottajilta leikata. Samalla valmistelun osalta pidettävä huoli siitä, ettei tavoitteiden osalta oteta käyttöön yleiseurooppalaisia malleja, vaan sellaisia, jotka sopivat Suomen pohjoisiin luonnonoloihin, hän linjaa.MTK Kauhajoen syyskokous valitsi yhdistyksen johtokuntaanja. Nelikon lisäksi johtokuntaan kuuluvatja. Nuorten tuottajien edustajiksi johtokuntaan valittiinja