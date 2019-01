Kauhajoki

13-vuotias Aaron Koivula AKK:n Rookies-valmennusryhmään

Vuoden autourheilija.

Uusi hallitus.

KauhajokiVuonna 2005 syntynyt kauhajokinen karting-kuljettajaon päässyt AKK-Motorsport ry eli autourheilun kansallisen lajiliiton Rookies-valmennusryhmään.Flying Finn Academyn uudeksi osaksi muodostetaan Rookies-nimeä kantava haastajaryhmä, joka on ponnahduslauta seuravalmennuksesta kohti maajoukkueita. Urheilijasopimukset ovat vuodeksi kerrallaan edellyttäen sovittujen kriteerien täyttämistä urheilijan toiminnassa. Kriteerien täyttyessä Rookies-kuljettaja voi nousta maajoukkuevalmennukseen ja toisaalta taas maajoukkueista voi pudota Rookies-ryhmään, mikäli maajoukkuekriteerit eivät täyty. Rookies-ryhmässä kaudella 2019 nähdään 19 urheilijaa, joista 14 kilpailee kartingin puolella. Rallin parista menestystä jahtaa viisi urheilijaa.– Rookies-ryhmän tarkoitus on antaa ensiaskeleet tavoitteelliseen harjoitteluun ja toimintaan autourheilussa. Uusi toimintamalli korvaa aiemman aluevalmennustoiminnan, AKK:n valmennuspäällikkövalaisee.Huolimatta kokonaan uudistetusta valmennuskonseptista, AKK:n Flying Finn Academyn tavoitteet kaudelle 2019 ovat kovat.– Vuosittainen tavoite on saavuttaa vähintään yksi MM- tai EM-mitali. Lisäksi tavoitteena on vähintään yksi pistesija kansainvälisten sarjojen lopputuloksissa. Tavoite on myös kehittää ja kasvattaa vuonna 2018 aloitettua yhteistyötä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa, Nikkola paaluttaa.Kauhajoen urheiluautoilijoiden hallitus valitsi yksimielisesti Vuoden 2018 autourheilijaksi kartingissa SM-hopeaa saalistanut Aaron Koivula.Tsemppikannun sai paluun jokamiesradoille tehnyt, Juden muistopytyn saivatja(jm), maineikas Tuloo Racing ojennettiin(jm) ja Nopeus-pytty(jm). Vuoden 2018 toimitsija on, vuoden 2018 tulokkaat ovat jokamiesluokanja. Vuoden 2018 karting-kuljettaja on. Lisäksijapalkittiin JM/SM-finalisteina ja T.Mäki-Kala Oy Yhteistyöstä kiittäen -pytyllä.Kauhajoen Urheiluautoilijoiden syyskokous valitsi kerhon hallituksen vuodelle 2019. Puheenjohtajana jatkaaja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ovatja. Varajäsenet ovatja