Karhubasket löi kotonaan Kotkan KTP:n ja nousi korisliigan neljänneksi

alkoi kotivoitolla kotkalaisesta KTP:sta. Kotkalaiset olivat olleet vahvassa vireessä ja nousseet Korisliigan sarjataulukossa toiseksi.Kotijoukkue otti komennon heti alussa.(16/6/2) löi alkutahdit ja(7/2) lay-upin jälkeen Kauhajoki johti kuuden minuutin kohdalla 12–6. Pari minuuttia myöhemmin lukemat olivat jo 18–8 ja KTP:n valmentajakutsui joukkueensa aikalisälle. Piste-ero kuitenkin kasvoi. KTP napsi ottelussa 15 hyökkäyslevypalloa ja pysyi niiden turvin pelissä mukana.(17/1/2) upotti kolmosen ja ensimmäinen neljännes päättyi lukemiin 23–13.(20/3/4) ja(12/1) kasvattivat eron 15 pisteeseen toisen kympin alkupuoliskolla.(9/5) ja(19/2) kavensivat eron kahdeksaan pisteeseen, mutta(18/11/4) ja Niskanen muovasivat tilanteeksi 41–32, kun joukkueet lähtivät puoliajalle.Kolmannella neljänneksellä Kauhajoki piti hallussaan yli 10 pisteen johtoasemaa. Okko Järvi jatkoi hyviä suorituksia ja(17/6/3 torjuntaa) heitot osuivat keksintöön. Peli olisi voinut saada jo sinettinsä, mutta Pounds ja(14/8/4) tekivät koreja, joten viimeiselle neljännekselle lähdettiin lukemista 71–56.Päätösneljänneksen puolivälissä oltiin lukemissa 85–69. Peli näytti pysyvän kauhajokisten hallinnassa, mutta kolmisen minuuttia ennen loppua Pounds ja Williams naulasivat kolmoset sukkaan, joten ero leikkaantui seitsemään pisteeseen (89–82). Aikalisän jälkeen Mangano heitti kolmosen ja pian tuon jälkeen Singleton onnistui omassa kaukoheitossaan, joten Kauhajoki sai hengähtää. Järvi nosti kakkosella loppulukemat 98–87.Kauhajoki liikutteli palloa hyvin kapteeni(8/3/10) johdolla ja tilastoi 23 syöttöä. Kakkosissa isännät olivat tutun vahvoja (62 %), mutta nyt kolmosetkin onnistuivat hyvin (38 %). Vieraat hakivat 15 hyökkäyslevypalloa(25/10/3) johdolla. Kauhajoen aktiivinen hyökkäyspeli tuotti 29 vaparia, jotka osuivat 83 prosentin tarkkuudella. KTP sai vain kahdeksan vaparia. Kun menetykset menivät 8–9, niin kotijoukkueen paremmuudesta ei tällä kertaa ollut epäselvyyttä.– Toisella puoliajalla molemmat joukkueet tekivät yli 50 pistettä, joten kumpikaan valmentaja ei voi hirveän tyytyväinen olla puolustukseen. Annoimme KTP:lle liikaa hyökkäyslevypalloja, joista he saivat muutamia helppoja koreja. Kokonaisuudessaan kuitenkin hyvä peli, eikä hirveästi ole moitittavaa. 23 syöttöä, pallo liikkuu ja pelaajat nauttivat, päävalmentajakertoili pelin jälkeen.– Tekeminen peleissä ja harjoituksissa on nyt sellaista, kuin sen pitääkin olla. Muutamat muutokset voivat tehdä ihmeitä ilmeelle. Voimme tuoda vielä uuden pelaajan, mutta mitään kiirettä siihen ei ole, sillä Singleton on pelannut hyvin, Laakso valotti tilannetta pelaajarintamalla.Voitolla Kauhajoki nousi sarjataulukossa neljänneksi ja ohitti BC Nokian, joka hävisi omassa ottelussaan sarjakärki Vilppaalle. Sarjataulukko on todella tasainen sijoilla 2–7, joten seuraavat viikot alkavat olla tärkeitä, kun joukkueet taistelevat kotiedusta kevään pudotuspeleihin.Seuraava ottelu pelataan ensi lauantaina, kun Kauhajoki kohtaa kotiluolassaan BC Nokian.