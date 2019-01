Kauhajoki

Suupohjan Varaosa ja Huolto keskittää kaikki toimintonsa yhteen paikkaan

Kauhajoki

– Vanha myymälä

Pientä pintaremonttia.

Keväällä kaikki valmista.

on ollut pieni ja ahdas, myöntää toimitusjohtajaMies sanoo toivoneensa, että Apuwatilta tyhjiksi jääneisiin tiloihin tulisi joku.– Sitten Loukon Hannu sanoi, että mikset siirrä autokorjaamoa Hankkijan tiloista tähän. Vastasin, että mikset ole sitä ennemmin sanonut. Ei ollut tullut mieleenkään. Mutta vain kaksi viikkoa tuosta, niin asiat olivat selvät.Viime perjantaina Koskela toivoi, että siirto saataisiin valmiiksi niin, että myymälä voitaisiin avata jo tänään uudessa tilassa. Tiistaiaamulla hän kertoi, että iltapäivällä myymälän sulkeuduttua asiakastiski siirretään toiselle puolelle rakennusta. Isoja uudistuksia ei kiinteistössä ole tähän mennessä tarvinnut tehdä; vain pieniä pintatöitä.– Maalattu on ja tehty tuulikaappi, Koskela sanoo ja kertoo, että pääsisäänkäynti tulee todennäköisesti olemaan ovi, josta Apuwattiin mentiin sisälle.Tosin hän sanoo, että kovin yksityiskohtaisia suunnitelmia ei ole tehty, jotta niistä voitaisiin tarpeen tullen joustaakin.Verkkokauppa on Koskelan mukaan merkittävä osa Suupohjan Varaosa ja Huollon myyntiä.– Se kasvaa jatkuvasti ja nyt, kun saadaan lisää tilaa, tavaran lastaaminen ja purkaminen helpottuu.Perjantaina myymälän väki kulki ahkerasti uuden ja vanhan myymälätilan väliä siirtäen tavaroita uusille paikoilleen. Koskelan mukaan viikonloppukin tehtiin töitä, jotta uusi myymälä olisi valmis vastaanottamaan asiakkaita keskiviikkoaamuna.Avajaisia pidetään vasta keväällä, kun vanhan myymälätilan muutostyöt on saatu valmiiksi.Se onkin isompi juttu, sillä korjaamotilaksi muutettavassa tilassa on otettava lattiat auki ja tehtävä muun muassa öljynerottelujärjestelmä.– Toivon, että toukokuulla kaikki olisi valmista.Suupohjan Varaosa ja Huolto työllistää kaikkiaan 15 henkilöä. Tällä tietoa toimintojen keskittäminen ei vaadi lisää väkeä, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti ja työntekijöitä palkataan tarpeen mukaan.