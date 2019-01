Kauhajoki

Karhubasketiin uusi ulkomaalaisvahvistus Kreikan pääsarjasta

Kauhajoki

Yhdysvalloissa

Monipuolinen pelaaja.

1989 syntynyt takamies-laituri on pelannut nyt alkukauden Kreikan pääsarjassa G.S. Lavriossa.– Jones ei päässyt Lavriossa isoon rooliin. Hän haluaa pelata enemmän ja se on varmaan suurin syy siihen, miksi hän halusi sieltä pois. Jones on täydessä pelikunnossa, lisäsi Karhubasketin päävalmentajaLavriossa Jonesille kirjattiin yhdeksässä ottelussa keskimäärin 20 peliminuuttia, 5 pistettä, 2 levypalloa ja 1 koriin johtanutta syöttöä. 193-senttinen ja 84-kiloinen Jones on pelannut Kreikan pääsarjassa myös Arkadikosissa 10 ottelua keväällä 2016 ja 25 matsia GS Kymisissä 2017-18.Uransa aikana Jones on pelannut myös muun muassa Israelissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa kolmessa joukkueessa NBA G League -farmisarjaa.– Kaudella 2013-14 Jones oli G-liigassa Golden State Warriorsin Santa Cruz Warriorsissa -farmijoukkueessa yksi kovimpia korintekijöitä, mutta silti hän antoi samalla lähes neljä syöttöä per peli. Sieltä hän siirtyi Venäjän pääsarjaan Zenit Saint Petersburgiin, Laakso kertoi.Urallaan Jones on pelannut eniten kakkospaikalla heittävänä takamiehenä. Karhubasketissa hän tulee taituroimaan myös kolmospaikalla pienenä laiturina ja ykköspaikalla pelintekijänä.– Hänellä on kykyjä toimia ykköspaikalla, jostarvitaan huilia. Jones on monipuolinen takakentän pelaaja, joka tulee puolustamaan vastustajien parhaita miehiä. Jonesin kanssa kävin juurta jaksaen läpi asiat, millaisen pelaajan haluamme ja millaista henkilöä haemme. Puhelinkeskustelun perusteella hän vaikutti oikealta valinnalta.Karhubasketinkysyi Jonesista kommentteja pelaajalta, joka on pelannut hänen sekä Jonesin kanssa.– Olimme yhteydessä myös kreikkalaiseen valmentajaan, joka on kahdesti ottanut Jonesin joukkueeseensa. Valmentaja kuvaili Jonesia aika positiivisesti ihmisenä ja pelaajana, päävalmentaja sanoi.Äskettäin Karhubasketin tiet erkanivatsekäkanssa.– Vaihdokset ovat olleet henkisellä ja pelillisellä puolella erittäin merkittäviä. Emme missään nimessä halua palata siihen, mikä oli tilanne aikaisemmin tällä kaudella. Nyt muutosten jälkeen on muodostunut aika hyviä juttuja, joita emme halua sekoittaa.– Bojan Sarcevic,, Rene Rougeau jaovat aika hyvässä vedossa tällä hetkellä. Tarkoituksena oli löytää aloitusviisikkoon kokonaisuutta täydentävä pelaaja, joka pystyy pelaamaan joukkueelleen eikä itselleen, Laakso taustoitti.