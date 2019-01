Kauhajoki

Sami Pitkämöltä pitkän tauon jälkeen uusi single

Kauhajoki/Helsinki

Pitkämö julkaisi

pari päivää ennen jouluaattoa iloisen uutisen. Häneltä ilmestyi silloin 10 vuoden tauon jälkeen soolokappale, Suudelma.– Minulla on kymmeniä lauluja, joita voisin työstää. Suudelman lisäksi ainakin yksi laulu on täysin valmiina. Lisääkin tulee. Sitä en osaa vielä sanoa, että milloin ja mitä julkaistaan, Pitkämö kertoi tammikuussa Kauhajoki-lehdelle.Multi-instrumentalisti-laulaja ei suunnittele esimerkiksi albumin tai ep-levyn tekoa.– Nykyään on tapana julkaista yksi single kerrallaan. Levynteko ei kannata. Kuuntelijat eivät enää halua maksaa musiikista. Koko ala on heittänyt kuperkeikan.Tilaustöitä hän tekee jonkin verran.– Viime vuonna eniten huomiota sai laulamani Finnair Holidays -mainos. Sovituksia minulta vielä tilataan, lähinnä jousi- ja puhallinsovituksia, Pitkämö tarkensi.Kolmiminuuttinen Suudelma ja siihen tehty animaatiovideo löytyvät YouTube-nettipalvelusta. Pitkämön säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessa käsitellään sitä, miten uuden vuoden jälkeen kertoja lupaa lopettaa muun muassa tupakoinnin, kiroilemisen ja ylipitkät työpäivät. Suudelmassa lisäksi esimerkiksi lauletaan: ”on vuoden viimeinen yö ja kohta kaksitoista lyö. Aion nimeäsi huudella. Kun sut löydän taas, vuorostas mulle lupaa, saan sua vuoden lopussa viimeisenä suudella.”– Suudelma syntyi muutama vuosi sitten, kun aloin miettiä, mitä kaikkea on tullut luvattua uuden vuoden kunniaksi. Se oli lähtöpiste kappaleelle, ja siitä tarina sitten syntyi. Totta kai oli tärkeää julkaista laulu nyt uuden vuoden alla.Pitkämön kanssa Suudelmassa soittavat Aleksi Ahoniemi (tenorisaksofoni), Harri Ala-Kojola (rummut), Abdissa ”Mamba” Assefa (lyömäsoittimet), Jukka Eskola (trumpetti), Tero Lindberg (trumpetti), Timo Rantanen (baritonisaksofoni), Antti Rissanen (pasuuna) ja Lenni-Kalle Taipale (koskettimet). Heistä osa säesti Pitkämöä jälleen Tanssii tähtien kanssa -televisio-ohjelman viimeisimmällä tuotantokaudella.