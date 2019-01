Kauhajoki

Kainaston nuorisoseuralla tehdään työtä kotikylän elinvoiman hyväksi

Kauhajoki

Nuorisoseuran johtokunta

Yhdessä tehdään.

Lapset ja nuoret.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

ja toimikunnat suunnittelevat tulevan kevään toimintaa ja jakavat vastuita eri tapahtumien osalta. Nuorisoseuralla on kolmesataa jäsentä Kainaston ja lähikylien eli Ratikylän, Hangaskylän ja Luomankylän seuduilta. Seuran uutena puheenjohtajana aloitti tämän vuoden alussa– Olen ollut aikaisemmin seuran toiminnassa mukana talkoolaisena. Syyskokouksessa tulin valittua johtokuntaan ja suoraan puheenjohtajaksi. Nuorisoseura on ollut ja on aktiivinen koko kylän seura, hän sanoo.Maaseudun kylät olivat menneinä vuosikymmeninä täynnä kauppoja, pankkeja ja liikeyrityksiä, minkä lisäksi kunnallisia palveluita oli niissä ihmisten saatavilla. Nyt tilanne on toinen. Myös Kainaston kyläraitti on hiljentynyt, kun kaupalliset ja muut palvelut ovat keskittyneet Kauhajoen keskustaan. Kylällä on edelleen vielä oma koulu ja aktiivista yritystoimintaa, mutta sen sydän on oma nuorisoseura.Raittilan mukaan nuorisoseura pyrkii säilyttämään kotikylän elinvoiman vahvana. Nuorisoseuratyössä parasta on yhdessä tekeminen, minkä kautta kyläläiset pääsevät tutustumaan toinen toisiinsa.– Kylän elinvoimaisuuden säilyttämisessä kyläläiset itse ja kylän yhdistykset voivat tehdä paljon.Nuorisoseuran kevään toiminnan painopisteenä tulevat olemaan lapset ja nuoret.– Seura on tehnyt aktiivista yhteistyötä kyläkoulun kanssa, mistä esimerkkinä Onnelassa järjestetty yhteinen itsenäisyyspäivän juhla.Seuralla on aktiivinen huvitoimikunta, joka aloitti työnsä viime syksynä. Raittilan mukaan ohjelmassa on muun muassa naamiaiset ja kevätrieha sekä näytelmäesityksen järjestäminen yhteistyössä Laihian Ylipään Nuorisoseuran kanssa. Onnelassa on vuosia järjestetty suosittuja päivätansseja, jotka jatkuvat niin ikään. Kylän väeltä on saatu myös toiveita hiihtokisojen, lentopallo- ja pesäpallotapahtumien järjestämisestä sekä Korppuhölkän henkiinherättämisestä.– Onnelan kiinteistö on aika hyvässä kuosissa, mutta talotoimikunta miettii ja selvittää korjaustarpeita. Tänä vuonna on ajatuksena laittaa piha-aluetta kuntoon ja tehdä pientä pintaremonttia.Kainaston väki on tähynnyt yhteistyötä kuntarajan ylikin.– Äystöläisten kanssa on ollut puhetta, jos saataisiin jonkinlaista yhteistä tapahtumaa tai kisa aikaiseksi, hän naurahtaa.